El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuse este lunes la apertura de un proceso de "reflexión" con los medios de comunicación para luchar contra los bulos y la desinformación. Así las cosas, apuntó directamente a webs y páginas digitales, que a su juicio "no son medios", sino más bien "pseudomedios" que están "inundando" y "pervirtiendo" el debate público y "minando la convivencia".

Una serie de declaraciones que muchos medios y periodistas del mundo de la comunicación han traducido como un señalamiento directo, precisamente, a los medios de comunicación. Pedro Lechuga es decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y este miércoles ha lamentado en 'Herrera en COPE' que este tema "no es nuevo" y que "los ataques a nuestra profesión no es algo nuevo". Tampoco lo es, ha dicho, la "desinformación".

Sí se trata de un tema "preocupante", pero considera que es necesario abordarlo "quitándonos las gafas ideológicas y partidistas". Lechuga ha señalado a Carlos Herrera que los periodistas "tenemos que decir "basta ya", no podemos admitir ciertas conductas". Sobre el tema de la desinformación y los bulos, que en estas últimas semanas ha cobrado especial fuerza, ha señalado que es necesario primero hablar "del ataque continuo a la libertad de prensa en nuestro país por parte de los dirigentes".

Ha asegurado el decano que "si al periodista le quitan la opción de preguntar, no podemos ejercer nuestros trabajos". Además, ha agregado que "si al periodismo le va mal en el país, a los oyentes les va mal. Es uno de los pilares de una sociedad democrática". En este sentido, Lechuga ha pedido la unión, no solo de los periodistas, sino también "de la sociedad".

Ha recordado que el colectivo de los periodistas "tenemos nuestro código deontológico" y ha señalado varios puntos, como "el respeto a la verdad, distinguir entre información y opinión, no omitir informaciones esenciales...".

Pedro Lechuga ha pedido que "no con la excusa de querer luchar contra los bulos y la desinformación", se quiera "amordazarnos o amedrentarnos" y ha pedido que dejen a los medios "hacer su trabajo de manera libre".

'Censura' en el Congreso de los Diputados

Lechuga ha apuntado en primer lugar que los periodistas también tenemos que hacer "autocrítica" y de cómo a veces "no estamos a la altura". No obstante, y en medio de esta sociedad tan polarizada, "el periodista no debe estar metido en una trinchera o en otra, sino en el centro del campo de batalla aunque reciba disparos".

Y es que en este punto, el decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León ha querido hacer alusión a los episodios que se viven a menudo en el Congreso de los Diputados y de cómo ciertos dirigentes políticos evitan responder a aquellos periodistas o medios que no son afines a su ideología.

Más allá de las ruedas de prensa sin preguntas, a su juicio ocurre "algo más grave en el Congreso de los Diputados y que la sociedad debe saber". Lechuga ha explicado que una vez que una persona consigue la acreditación de prensa y está en una rueda de prensa de un representante público, los periodistas no pueden permitir que "cuando uno pregunta al político en cuestión, le dice que no le va a responder porque trabaja en ese medio".

En el momento que eso ocurra, Lechuga apunta que "todos los compañeros que están ahí deberían levantarse e irse porque hoy le pasa a él, pero a lo mejor mañana le pasa al otro y eso está pasando en el Congreso, y no lo podemos aceptar, es una falta de compañerismo. Hay periodistas de primera y segunda. Ahí falta mucha autocrítica", ha lamentado.