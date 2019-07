El emocionante homenaje de Pérez-Reverte a Arturo Fernández sacando su lado más generoso

Este sábado tiene lugar el entierro en Gijón del mítico actor de teatro Arturo Fernández. El intérprete, que ha fallecido a los 90 años, ha sido conocido por representar la figura del galán tanto en los escenarios de toda España como en películas y series como “La casa de los líos”. En los últimos días se han sucedido los actos de homenaje al “chatín” en toda España, y su hijo remarcó este viernes mismo en La Tarde de COPE el carácter amable de Arturo Fernández.

Precisamente este lado más generoso y altruista es el que ha querido recordar este sábado el escritor Arturo Pérez-Reverte. En un mensaje a través de su perfil en la red social Twitter, el autor de “Falcó” ha escrito: “Éste era Arturo Fernández”, y que acompaña de un vídeo de un programa de Canal Sur en el que aparece el conocido actriz.

El fragmento del vídeo pertenece al programa Gente Maravillosa de Canal Sur y en él puede verse cómo preparan un montaje con actores para hacer creer a Arturo Fernández que está presenciando un caso de discriminación por edad. El complot consiste en que un director de casting rechaza a una candidata a azafata de sala por tener 52 años y le dice que es “demasiado mayor”.

Arturo Fernández, que es totalmente ajeno a que se trata de un montaje, interviene en la disputa para reprender al supuesto director de casting: “Perdón que me meta en esto pero creo que lo importante es la elegancia, la experiencia y todo ello mezclado con la juventud”. Además, añade el actor que “no todas pueden ser Miss España. Esta otra chica es una cría y al público no le interesa la edad, es más importante la amabilidad y la educación”

Poco a poco, Arturo Fernández se involucra cada vez más en la situación y termina por darle un bonito discurso al actor sobre la importancia de la experiencia: “La gente que viene a ver Alta Seducción viene a ver a los protagonistas y a los actores, no viene a ver a la azafata, porque como vengan a eso vamos fastidiados. No puedes rechazar a esta muchacha porque tiene un porte distinguido. Me parece que tienes un despiste de tres pares de narices. No es que diga que no sirves para hacer el casting pero, ¿qué problema hay? Hay una distinción que es la veteranía. Esta mujer ha trabajado en esto 15 años. En cada profesión se tiene que empezar por abajo. Estamos rechazando a personas que tienen 40 o 50 años, y para mí es la mejor edad de una mujer”.