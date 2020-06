Cayetana Álvarez de Toledo habla alto y claro sobre Sánchez: "El presidente menos patriota que ha habido"

Las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del pasado domingo, en las que pedía "patriotismo" a todos los partidos españoles para que lo apoyasen activamente, dentro sus respectivas familias políticas a nivel continental, ante las reticencias de varios países al plan económico de la Comisión Europea para la reconstrucción, continúan generando polémica.

Sánchez, en un claro mensaje dirigido al PP, aseguró que "nadie puede soñar con sacar un beneficio dañando los intereses de España y del conjunto de los ciudadanos; así que pido responsabilidad, pido altura de miras, pido, sobre todo y ante todo, patriotismo".

ALVAREZ DE TOLEDO HABLA ALTA Y CLARO SOBRE SÁNCHEZ

La última en pronunciarse respecto a las palabras de presidente del Gobierno, de manera alta y clara como ya nos tiene acostumbrados, ha sido la portavoz del grupo parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, quien en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados se ha preguntado cómo Pedro Sánchez “se atreve a hablar de patriotismo”.

La popular ha recordado que “llegó a la presidencia del Gobierno aupado por los que dieron un golpe de estado contra la legalidad constitucional española en el 2017”, en referencia a ERC. También ha indicado que Sánchez “pacta derogar la reforma laboral con un partido que no condena el asesinato de 850 españoles”, es decir, Bildu.

Álvarez de Toledo también ha recordado que el socialista es “el que forma la coalición con un partido que dice que dice que la Constitución española es un candado que hay que romper y derribar”, en alusión a Podemos, y “el que atropella la igualdad de los españoles y su libertad en una mesa de negociación con partidos hablando de autodeterminaciones y amnistías”, en relación a ERC, PSC y JxCat.

La patria de Sánchez. pic.twitter.com/wU7W7BsDAk — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 17, 2020

La dirigente del PP no ha pasado tampoco por alto el hecho de que España, bajo el Gobierno de Sánchez, sea “el país con más excesos de muertes, con más sanitarios infectados, con el confinamiento más drástico y la crisis económica más severa, y el que oculta el número total de españoles muertos”.

Atendiendo a todo esto, Cayetana Álvarez de Toledo no ha dudado en asegurar que Pedro Sánchez “de lejos, es el presidente menos patriota que ha pasado por la Moncloa”, al tiempo que, de manera contundente, ha aseverado que “la única patria de Sánchez, es Pedro Sánchez, con lo cual, lecciones de patriotismo ninguna ni al Partido Popular ni prácticamente a nadie en esta Cámara”.

CASADO ACUSÓ A SÁNCHEZ DE FALSO PATRIOTISMO

Las palabras pronunciadas por Sánchez el pasado domingo, también tuvieron respuesta, casi inmediata, del presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado, quien subrayó que "no es coherente" reclamar patriotismo y pactar con partidos como ERC o Bildu.

▶ @pablocasado_ �� "Para el Partido Popular el patriotismo es defender los intereses de España, no callarse ante los errores del Gobierno".



No es coherente que Pedro Sánchez apele a ese patriotismo, a nivel nacional, mientras en España pacta con ERC y Bildu. pic.twitter.com/PXIX67aLv5 — Partido Popular (@populares) June 15, 2020

"Para el PP el patriotismo es defender los intereses de España, no es callarse ante los errores de un Gobierno", ha aseverado Casado, al tiempo que ha asegurado que su partido seguirá siendo "leal" en Europa y reclamará también la "solidaridad europea" con España, pero ha dejado claro que dicha lealtad no es incompatible con la exigencia del "buen uso" de las ayudas o la exigencia de que no se deroguen reformas que han funcionado, como la laboral.

