El 'dardo' de Vicente Vallés a la ministra Montero por sus incoherencias al explicar los datos del coronavirus

Vicente Vallés continúa con la línea que tan buenos resultados le está dando tanto al informativo que presenta cada noche, como a su cadena Antena 3. Sus personales reflexiones sobre diferentes asuntos de la actualidad nacional arrasan en redes sociales y se convierten en virales.

El periodista, además, no tiene ningún problema en mojarse y tampoco en posicionarse en contra del discurso oficial que lanza el Gobierno, siempre con los datos por delante y la veracidad de los mismos como principal argumento. Además, usa un lenguaje cercano y fácil de entender, en unas didácticas presentaciones.

Y de nuevo, el tema del número de fallecidos por la pandemia del coronavirus en España le ha servido a Vallés para propinar un tremendo ‘zasca’ al Gobierno de Sánchez e Iglesias y a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Vallés presenta los últimos datos ofrecidos por el Ejecutivo central y señala “la cifra de fallecidos en las últimas 24 horas que es cero como en los últimos días, aunque el Ministerio de Sanidad asegura que ha habido 25 muertes en la última semana”, algo que está siendo muy criticado por no tener ningún sentido.

Aunque el periodista, en esta ocasión, centra el foto sobre el hecho de que “también permanece congelada la cifra total de fallecidos, no se mueve de 27.136”. Como señala el popular presentar “estamos alrededor de ese dato desde haya ya tres semanas”.

“El Gobierno sigue sin hacer público el reajuste de cifras que hace ya 13 días anunció que era inminente”, ha denunciado Vicente Vallés, al tiempo que ha apuntado que, desde el Gobierno de Sánchez “hoy han dicho que quizás lo tengan esta semana”. Una vez más, despropósito tras despropósito.

Una situación, la que está generando esta falta de información oficial y de luz sobre un asunto tan delicado por parte del Gobierno de Sánchez e Iglesias, que está provocando que cada vez existan más preguntas por parte de los medios de comunicación, “incluso medios internacionales”, como ha afirmado el propio Vallés, quien ha aseverado que dicho medios “no entienden que está pasando con los datos en España, cuando en el resto de los países las cifras se actualizan, día a día, sin problemas”.

- La cifra de fallecidos sigue congelada, estamos alrededor del mismo dato desde hace tres semanas.



- Medios internacionales no entienden qué está pasando con los datos en España.



- María Jesús Montero ha intentado explicarlo como ha podido.



Enorme Vicente Vallés. pic.twitter.com/w1GrsaX6Sy — Hugo Manchón (@hugomanchon) June 16, 2020

EL ‘DARDO’ DE VALLÉS A LA MINISTRA MONTEROS POR SUS INCOHERENCIAS

El periodista ha completado su información, con las declaraciones realizadas por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, la andaluza María Jesús Montero, quien “ha intentado explicarse cómo ha podido”, apuntillaba Vallés.

Y no es para menos. Las declaraciones de Montero han creado aún todavía más dudas y han seguido arrojando sombras sobre la cifra real de fallecidos y el motivo por el que desde el Gobierno no se actualizan estos datos, máxime si desde las comunidades autónomas se les envían los mismos cada día.

Titubeos, dudas, incoherencias y justificaciones inverosímiles de Montero, quien, además, no ha tenido el más mínimo reparo en “volver a insistir que España cuenta con uno de los sistemas de registro, de los sistemas de información, más garantistas y más transparentes a nivel internacional y del conjunto de la Unión Europea”, algo que no casa con lo que está ocurriendo en nuestro país, en particular con este asunto.

“Es que cuando finaliza la situación aguda de atención a la enfermedad, es una serie de recopilación de todo lo que se puede haber construido o constituido como mortalidad indirecta, como personas afectadas que no se tenían contabilizadas, como elementos colaterales”, ha dicho, literalmente, la portavoz del Gobierno, en una explicación que parece carecer de cualquier sentido lógico.

Montero ha aseverado, igualmente, que “lo que es la actualización de datos de rescate se hace con una periodicidad que el doctor Simón está dando cuenta de ella, no sé cuándo corresponde, si el día de hoy o el de mañana”, algo que tampoco parece real, cuando, como el propio Vallés ha denunciado, la cifra total de fallecidos permanece casi sin variación desde hace tres semanas.

