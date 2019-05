La burla de Irene Montero con un chiste que ha indignado a los enfermos de cáncer

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que fundamentó la campaña de las elecciones generales en denunciar “las cloacas del Estado” que supuestamente trabajaron para desprestigiar a la formación 'morada', para la campaña de las municipales y autonómicas ha usado como gancho electoral las críticas al fundador de Inditex, Amancio Ortega, al que desde la formación han acusado de eludir el pago de impuestos mientras dona "propinas" a la sanidad pública.

La número dos de Podemos, Irene Montero, señaló que la Sanidad Pública no necesita que ningún "supermillonario" venga a decidir si hay buenas máquinas o no para curar el cáncer.

Además, apuntó que el debate suscitado no va de si una persona como Ortega es "un buen hombre", sino de quién decide cuáles son las prioridades de la sanidad pública: "Quiero que la sanidad pública de mi país tenga las mejores incubadoras, las mejores maquinas para tratar el cáncer, a los mejores profesionales pagados como se les debe pagar".

Son ya varios los enfermos de cáncer que han mostrado su apoyo al empresario Amancio Ortega tras recibir el rechazo de Podemos. El líder del partido, Pablo Iglesias, aseguró este domingo que “una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios”, y que España necesita que los ricos paguen impuestos que se traducen en hospitales en lugar de las donaciones del dueño de Inditex.

Una mujer que lleva más de 10 años combatiendo esta dura enfermedad, Tina Fuertes, ha reunido más de 120.000 firmas en change.org para decir "no al rechazo de las donaciones de Amancio Ortega". Otra, Inma Escriche, se sumó a esta defensa y volvió a compartir una publicación que ya escribió en junio de 2017 en Facebook: “La quimio de hoy es un homenaje a Amancio Ortega”. En la imagen se le ve con una bolsa de Zara.

“De nuevo voy a decirlo y con mayúsculas: GRACIAS FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA”, sentencian ambas enfermas.

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, volvió a realizar una crítica un tanto ofensiva. Para justificar su argumento contra Amancio Ortega, hizo referencia a una publicación del medio satírico 'El Mundo Today'. El titular decía: “Amancio Ortega dona 20 euros a un restaurante del que se fue sin pagar un menú de 40”.

“El propietario agradece el gesto y afirma que con esta ayuda podrá comprar nuevos cubiertos. El acto de entrega de los 20 euros se produjo esta mañana en el salón principal del local, con gran expectación mediática. Cuando vimos que la semana pasada se iba sin pagar los 40 euros jamás imaginamos que volvería para hacer esta donación de 20 euros, relata una emocionada camarera. Ha demostrado ser un hombre de los pies a la cabeza”.

Montero utilizó este artículo de la web de humor para burlarse de Amancio Ortega tras donar millones de euros a enfermos de cáncer. Comentó en rueda de prensa el titular y subtítulo de la pieza para terminar diciendo: “Con esto se resumen bien este debate sobre quién debe decidir las prioridades de la sanidad de nuestro país”.

