IU Aragón presenta su programa electoral centrado en "las personas y sus cuidados" mediante diez compromisos

El candidato de Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Álvaro Sanz, ha presentado los diez compromisos que conforman el programa autonómico de la formación. Una propuesta "con políticas de izquierdas" y "centrada en las personas y en su cuidado", ha sostenido.

En el acto de presentación también han intervenido los candidatos de IU a las Cortes por la provincia de Zaragoza, Marga Deyá y Jesús García. La cita electoral ha tenido lugar este viernes en la terraza del Teatro Romano de la capital aragonesa.

En declaraciones a Europa Press, Álvaro Sanz ha afirmado que esta campaña se ha iniciado con "mucha fuerza y energía", así como con "un programa urgente centrado en las personas y en su cuidado", para lo que se necesitará "una revolución en el ámbito de los servicios públicos, empezando por el sanitario".

El coordinador de IU Aragón ha defendido que su campaña surge "desde una posición política clara de izquierdas" frente a esa derecha que "acaba con la fiscalidad" y "quiere desmantelarlo todo empezando por quitar los recursos necesarios para garantizar los servicios públicos". "Nosotros proponemos justicia fiscal", ha anotado.

Sanz también ha criticado a una parte del sector de la izquierda."A aquellos que no han estado a la altura, con una indolencia que no debería ser propia de formaciones que se llaman 'progresistas', desde IU proponemos valentía y audacia. Somos garantía de que no se gobierne por la derecha por parte de gobiernos teóricamente de izquierdas" ha manifestado el candidato.

Ha apuntado que hay que "garantizar políticas en materia económica que fuercen hacia un nuevo modelo productivo que garantice salarios justos y condiciones de dignidad y de empleo estable" como según ha dicho, sí ha ocurrido en el ámbito nacional, y no aquí --Aragón--, que ha velado por su ausencia".

DIEZ COMPROMISOS CON LOS ARAGONESES

Desde Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz, Marga Deyá y Jesús García han subrayado que este programa electoral significa "una garantía y un contrato con la ciudadanía". Dada la extensión de esta propuesta, de unas 120 páginas, este viernes se han enunciado diez compromisos de los que han resumido su esencia.

El primero trata garantizar políticas de izquierdas en todas las instituciones. Para ello "es imprescindible una fiscalidad justa que haga que pague más quien más tiene" y "unas políticas que garanticen la igualdad desde la equidad", ha expresado.

La segunda premisa que asume Izquierda Unida es fortalecer el "sentido común entre todos" para que las necesidades de las personas sean la "prioridad" de las instituciones. "Estamos convencidos de que para reconstruir nuestra sociedad será necesaria más participación y consenso con la ciudadanía" ha remarcado el candidato a la Presidencia y ha recordado el lema de la campaña: 'Sentir lo común'.

Sanz ha explicado que el tercer compromiso es cuidar los servicios públicos "sin privatizaciones". El 061, el transporte sanitario urgente o los servicios de limpieza, entre otros, "tienen que pasar a manos públicas para ser prestadores con garantías de equidad y con derechos por parte de los trabajadores que los prestan".

El cuarto compromiso es garantizar el "buen trato" a la ciudadanía en las administraciones porque "hay personas que sufren maltrato institucional y esto no es aceptable en una sociedad democrática" ha lamentado Sanz. El quinto, defender la sanidad pública, universal y gratuita.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En este aspecto, la candidata a las Cortes, Marga Deyá, ha incidido en la responsabilidad de toda la sociedad de "organizar los cuidados" puesto que "el reparto actual es muy injusto". Para ello, ha propuesto jornadas laborales "compatibles con la vida personal", "generar bolsas de horas de cuidados" por parte de las empresas o "crear una red que proporcione recursos colectivos y se complementen en el domicilio", son otras medidas que ha dado a conocer.

También la candidata ha instado a incluir la rehabilitación en la atención primaria y a mejorar el sistema de salud mental en el ámbito comunitario.

MEDIO RURAL

Por otra parte, el candidato Jesús Gracia ha resaltado los compromisos territoriales de la formación con el medio rural, que pasan por proteger el medio ambiente, asegurar que las personas puedan desarrollar sus vidas donde deseen y bajo los cuidados, con políticas integrales que lo permitan; y elaborar políticas que dinamicen los entornos rurales como 'territorios vivos' con servicios, donde la vivienda, la sanidad y el transporte público se garanticen.

Al respecto ha anunciado que IU impulsará la declaración del Parque Natural Anayet-Partacua, como uno de los elementos centrales del programa electoral. La unión de estaciones de esquí de Formigal y Astún "niega el cambio climático y no entra dentro del nuevo modelo productivo que necesita Aragón", ha considerado.

Por último, Jesús García ha achacado a la ganadería industrializada que sea la "principal responsable" de que haya "177 municipios en zonas vulnerables por contaminación nítrica", además de "estar generando un verdadero problema social en el territorio de desempleo y despoblación" ha concluido.