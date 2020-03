Antonio Maestre da su opinión sobre las manifestaciones del 8M y deja a todos boquiabiertos

El 8-M de 2020 ha generado más opiniones y comentarios que ningún otro Día Internacional de la Mujer reciente. El motivo es que el coronavirus empezó a ser un problema en España apenas unos días después de la celebración de las manifestaciones de aquel fin de semana. Algo que ha llevado a muchos a criticar que estas no se suspendieran, a pesar del problema que ya empezaba a suponer la enfermedad en nuestro país.

Los positivos de las ministras y la explicación de Sanidad

Los positivos de integrantes del Gobierno como Carmen Calvo, Irene Montero y Carolina Darias no han ayudado a la hora de apagar el eco de las críticas. Tampoco el de la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Todas estas personas más que cercanas al Ejecutivo estuvieron en el gran evento feminista de Madrid a principios del mes de marzo.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, manifestó hace unos días que el “contagio importante” por coronavirus en Madrid empezó a darse en la última semana de febrero. Esas declaraciones tampoco han jugado a favor de la coalición gubernamental de PSOE y Unidas Podemos. Al igual que el hecho de que la Unión Europea desaconsejó permitir “multitudes” seis días antes de la celebración del último 8-M.

Las últimas explicaciones del Partido Socialista en las redes sociales a colación del tema no han dejado indiferente a nadie. Sus referencias al resto de eventos que hubo en España durante el fin de semana del 8-M e incluso a la celebración de este en otros países han provocado reacciones de todo tipo. Incluida la de Antonio Maestre.

La opinión de Antonio Maestre sobre el 8-M

El periodista de La Marea, El Diario y La Sexta, entre otros, se ha mostrado crítico con parte del argumentario esgrimido por los socialistas en Twitter este lunes. “No tiene sentido hacer esto. Fue un error celebrarlo. Ni fue el causante de la epidemia ni hay que defender su celebración a capa y espada. Con lo que sabemos no tendría que haberse celebrado ningún acto multitudinaria ese fin de semana”, ha comentado al respecto del siguiente mensaje del PSOE: “El #PSOE estuvo el #8M porque somos un partido feminista y cree profundamente en la igualdad entre mujeres y hombres.¿Fuimos los únicos y las únicas? NO. Algunos a regañadientes, pero estuvieron...”.

“Es tan sencillo como decir que los hechos han demostrado que todo acto multitudinario de ese fin de semana tendría que haberse suspendido pero que en aquel momento nada hacía prever que hubiera que tomar esas decisiones tan drásticas. Y a seguir trabajando”, ha añadido Maestre al respecto.

Como él, otros tantos informadores han opinado sobre el reciente 8-M. Carlos Herrera también ha dejado varias reflexiones al respecto en sus habituales monólogos. “Interpretar a estos que sacaron aquella pancarta en la manifestación del 8 de marzo que decía 'el coronavirus no mata más que el machismo'. Sí, sí, el coronavirus no mata más que el machismo es lo que decía aquella pancarta en aquella manifestación que hoy, cuando menos, resulta sarcástica, aunque no hay nada que sorprenda en un Gobierno que no está a la altura”, apuntó en uno de ellos.

“¿Y qué es lo que los madrileños, por ejemplo, deben hacer? Pues hombre, restringir al máximo toda la actividad que implique aglomeraciones o contacto intenso con la gente. Pues hombre, a buena hora lo dice usted porque hace dos días se manifestaban 120.000 personas en la calle o 100.000 o 90.000 con ministras al frente de la manifestación. Ya, pero bueno, eso era hace dos días”, fue otra de sus reflexiones recientes sobre un tema, el 8-M, que ha dado que hablar mucho más de lo esperado este año.