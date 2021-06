Andalucía rechaza "imposiciones" y espera que Gobierno "rectifique" y acuerde con CCAA el fin de la desescalada

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP), ha rechazado este viernes "imposiciones" del Ejecutivo central, y ha mostrado su deseo de que "rectifique" para "consensuar" con las comunidades autónomas el "fin de la desescalada" de medidas restrictivas derivadas de la pandemia de Covid-19.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el consejero portavoz de la Junta de Andalucía se ha pronunciado así al hilo de la reunión del pasado miércoles entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que los gobiernos autonómicos de Madrid, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Andalucía se alzaron contra el Ejecutivo central, y más concretamente contra el Ministerio de Sanidad, por el documento de 'nueva normalidad' aprobado en ese órgano.

Bendodo ha lamentado que la "inercia" en la relación del Gobierno con las comunidades autónomas en lo que va de pandemia ha sido "casi de imposición más que una labor cooperativa o colaborativa", de modo que el Ejecutivo central "ha dicho cómo hay que hacer las cosas y las comunidades autónomas hemos tenido que atajarlo".

"No debe ser así", ha subrayado el consejero de la Presidencia, quien ha señalado la "paradoja" de que, "aparte de no consensuar, de la falta de diálogo y de la oposición que desde Andalucía tenemos a las medidas, que no vamos a poner en marcha, evidentemente, porque tenemos nuestro propio plan, es que el Gobierno intentó" en el referido Consejo Interterritorial "regular sobre competencias autonómicas", y "las comunidades, con el fin del estado de alarma, le pedimos al Gobierno que regulara sobre sus competencias, y nos dijo que no".

En esa línea, ha criticado que "el Gobierno no asume sus competencias", por ejemplo, en cuestiones como la "movilidad" y la posibilidad de decretar "cierres perimetrales" en municipios con alta incidencia del coronavirus, pero, a la vez, "invade las de las comunidades autónomas". "Un disparate", ha opinado Elías Bendodo.

EL GOBIERNO "ACIERTA CUANDO RECTIFICA"

Ha añadido que el Gobierno "ha demostrado en esta pandemia que acierta cuando rectifica, y ha rectificado en muchísimas ocasiones, por lo que volveremos a ver que tendrá que rectificar e intentar consensuar con las comunidades autónomas esta salida definitiva del túnel".

Además, ha subrayado que el "plan de fases, horarios y aforos" que plantea el Ministerio de Sanidad "ya lo viene aplicando Andalucía desde el fin del estado de alarma", de forma que en esta comunidad "vamos a seguir aplicando nuestras normas", según ha reiterado Bendodo, que ha defendido que "los que estamos en el territorio conocemos mejor que nadie cómo solucionar este fin de la pandemia".

El consejero portavoz ha dicho que "no podemos entender de otra manera que como sugerencias" lo que plantea el Gobierno, y "no como imposiciones que no podemos aceptar" y "no vamos a aceptar", según ha remarcado antes de defender que "desde Andalucía hemos demostrado capacidad desde el punto de vista de la gestión de la pandemia, y también con la vacunación", en el que "vamos a un ritmo muy importante".

Según ha comentado, en el Consejo Interterritorial, desde la Junta de Andalucía, "con toda la lealtad institucional y educación" posibles, le dijeron al Gobierno "que no podíamos aceptar una imposición, y sobre una cuestión que ya venimos regulando nosotros desde el fin del estado de alarma", y "le reprochamos que, sobre donde Andalucía tiene problemas, que es en el cierre perimetral de los municipios que tienen una alta incidencia de contagios, el Gobierno no nos ha dado una herramienta para hacerlo, y nos obliga a ir a los tribunales superiores de justicia para hacerlo porque no asume sus competencias".

LA JUNTA ENTIENDE QUE LO QUE PLANTEA SANIDAD SON "SUGERENCIAS"

Bendodo ha insistido en señalar que Andalucía asume lo planteado por el Ministerio de Sanidad como "una sugerencia", y "va a seguir su hoja de ruta", sin hacer "ningún conflicto", según ha puntualizado.

Ha sostenido además que "esto de la política requiere muchísimas horas de diálogo, de consenso, y de hablar, y la imposición es enemiga del consenso". "En este caso, el Gobierno está a tiempo de convocar otra vez a las comunidades autónomas y pactar", según ha aseverado el consejero portavoz, quien en esa línea ha comentado que el Ejecutivo "debería hacer un esfuerzo por consensuar con las comunidades autónomas el fin de la desescalada", porque "al final todos queremos lo mismo", que es "equilibrar entre la lucha contra el virus y la activación económica", según ha dicho.

Bendodo ha querido dejar claro que "no es intención" de la Junta "que haya bronca" en esta cuestión, sino "hacer las cosas con sentido común", porque "no podemos tragar con todo", y "el Gobierno ha demostrado muchas veces que se equivocó tomando decisiones precipitadas con las comunidades autónomas, está a tiempo de rectificar y consensuar" con ellas las medidas, ha insistido antes de apuntar que no sabe "qué puede hacer el Gobierno para obligarnos" a acatar sus propuestas, y de indicar que cree que "no debería dar esa vuelta de tuerca", porque "las imposiciones no son buenas y hay que dialogar".

"RECUPERAR LA ECONOMÍA" COMO "PRIORIDAD"

En ese sentido, Bendodo ha considerado que "ahora mismo" el Gobierno debería estar en "lo importante", que es "estar en recuperar la economía", y "no en meter el dedo en las comunidades autónomas", a las que "ya nos dejó abandonadas al final del estado de alarma", según ha añadido.

"El Gobierno tiene las prioridades cambiadas", y "en vez de meterle el dedo a las competencias de las comunidades autónomas debería estar en lo prioritario, que es salvar la economía", ha insistido Bendodo, quien ha subrayado que "una parte importante" del PIB español deviene del turismo, por lo que el Ejecutivo "tendría que esforzarse desde el punto de vista de la diplomacia para haber salvado el escollo de que los británicos tengan que hacer cuarentena" al volver de España de hacer turismo.

El portavoz de la Junta ha remarcado que esas limitaciones al turismo británico "nos afectan muchísimo" a Andalucía, y ha comentado que "este año los destinos turísticos tienen muchas expectativas en recuperar en base al turismo internacional", del que "muchos" visitantes son "británicos".

"El Gobierno debe redoblar los esfuerzos diplomáticos para conseguir que el verano sea lo más normal posible", ha sentenciado el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz.