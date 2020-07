Inesperado halago de Espinosa de los Monteros por este gesto de Antonio Maestre: “Le honra y se lo agradezco"

Es algo que hemos venido denunciando desde hace muchas semanas. El creciente clima de confrontación que se viene produciendo en la vida política española, cada vez más polarizada, es muy preocupante. Simplemente basta con ver una sesión de control al Gobierno, donde los ‘dardos’ dialécticos van y vienen en uno y otro sentido, y donde ese lenguaje, que se ha venido a llamar “guerracivilista”, cada vez tiene más presencia y protagonismo en el hemiciclo, el lugar donde reside la soberanía nacional.

Por ello, gestos como el que han protagonizado en las últimas horas el portavoz en el Congreso de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y el periodista Antonio Maestre, habitual colaborador de La Sexta, normalmente muy crítico con la derecha, cobran un enorme valor y son dignos de ser contados y tenidos muy en cuenta como ejemplo de responsabilidad, en unos tiempos complicados.

El inesperado alago de Espinosa de los Monteros a Antonio Maestre

Todo comenzaba cuando Maestre compartía una noticia en su perfil oficial de la red social Twitter, referente a un asunto de la vida personal de Espinosa de los Monteros. Dicha publicación del periodista fue muy criticada por numerosos tuiteros. Poco después, Antonio Maestre no dudaba en señalar, en otra publicación, que “he borrado el tuit porque he hablado con Iván Espinosa de los Monteros y la noticia publicada tras escuchar su versión no se ajusta a la verdad”.

Tras conocer la rectificación del periodista, el diputado de Vox publicaba un tuit en el que señalaba que “la verdad es que le honra. Y se lo agradezco, Antonio Maestre”.

Espinosa de los Monteros rechaza cualquier tipo de acoso y señalamiento

Pero Espinosa de los Monteros ha ido más allá, y en un interesante hilo que ha compartido en Twitter, ha recordado que “he dicho muchas veces que no me gusta el acoso a nadie, sea del lado que sea. Evidentemente, no tienen la misma responsabilidad los que nos trajeron el acoso en la universidad, los escraches a domicilio, el “jarabe democrático”, las “alertas antifascistas”, la incitación al odio, y la violencia verbal... que el otro lado. No, no es la misma responsabilidad. Pero la escalada de acoso es perjudicial para todos y no beneficia a nadie”.

“Seguiré en el polo opuesto a todo lo que defiende Maestre, y nos seguiremos llevando la contraria en casi todo, me imagino. Con vehemencia. Denunciaré todo lo que se invente o exagere de Vox”, ha asegurado el portavoz en el Congreso de la formación verde, al tiempo que ha reconocido que Maestre “seguirá pensando que los radicales somos nosotros. Vale. Pero no deseo que nadie le acose ni que se inventen noticias falsas sobre él ni sobre ningún oponente, sea político o periodista”, en relación a los ataques que ha sufrido éste último tras compartir esta noticia “errónea” sobre la vida privada de Espinosa de los Monteros.

El diputado de Vox ha asegurado que “siempre hay material más que legítimo para desmontar al rival sin necesidad de perseguirle en lo personal. Es así de sencillo”, ha subrayado.

