Joaquín, vecino de Ayoó, en 'Mediodía COPE': "Era una ratonera, el fuego nos atacó por cinco puntos"

Joaquín es vecino del pequeño municipio zamorano de Ayoó de Vidriales. Sus menos de 300 habitantes llevan varios días confinados por el fuego para evitar riesgos, aunque los vecinos no comparten esta medida.

Así lo ha dicho en Mediodía COPE, uno de los vecinos de Ayoó, Joaquín, que tiene claro que están metidos en una ratonera, "seguimos confinados, esto era como una ratonera, el fuego nos atacó por cinco puntos que venían directos al pueblo", le cuenta Pilar Cisneros.

"En principio nos metieron en casa la Guardia Civil que nos dijo que no nos moviéramos, pero cuando vemos que el fuego llega a las casas hay que salir con lo que fuera. Había que mojar las casas", afirma el vecino de Ayoó de Vidriales que no comparte la decisión de las autoridades de dejarles en el pueblo.

"Era una ratonera, no podíamos salir y nadie podía entrar, sentimos pánico", exclama.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar Vídeo enviado por Joaquín a Mediodía COPE Los vecinos de Ayóo de Vidriales siguen confinados por el fuego

En las últimas horas, el fuego se ha reavivado y está dejando destrucción, "Ayer volvió a reavivarse nuevamente el fuego y se llevó por delante dos viviendas y dos naves. Ahora pasa el helicóptero con agua", un medio aéreo que intenta acabar con las llamas que está calcinando esta zona de Zamora.

Joaquín, como el resto de vecinos de Ayoó no vive y solo desean que esta pesadilla termine, "desde las siete de la mañana, lo que tengo de enfrente es una peña que nos la quemaron hace tres años, y no sé si es el humo que emana de algún lado o que se está quemando de nuevo".