Toni Acosta presenta su primera novela: "Ha pasado por muchas fases, surgió en 2020 y no la acabé hasta 2024"

Toni es una niña inquieta, llena de vida y le cuesta parar aunque solo sea un segundo. Su profesora de gimnasia, Pili, le ha enseñado la importancia que tiene el respirar. Le pide que se tumbe en el suelo, que se concentre tan solo en inhalar y expirar hasta que consiga relajarse, pero no es fácil.

Así que Toni mira al techo y se deja llevar por su imaginación, y de repente, ese techo de hormigón va cambiando de color, se va volviendo rojo, como una alfombra roja en una gala de cine y al fondo comienzan a sonar los flashes de los fotógrafos. Esta misma niña, Toni, hoy tiene 53 años y una larguísima trayectoria en teatro y televisión y este miércoles ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Toni era una niña muy soñadora. Nació en una familia muy humilde y cree que la escasez fomenta la creatividad, soñaba muy grande para salir de su barrio. "Eso hizo que yo manifestara con tanta fuerza mi deseo de dedicarme a lo artístico y no pensé que fuera a hacerse realidad, la idea era perseguirlo", comienza diciendo.

La cara de Toni es una de las más conocidas del panorama audiovisual y ahora da un paso más allá: la escritura de un libro. "Un caracol en mi armario". En él, reflexiona sobre muchas cosas de la vida. La protagonista del libro es Eva, una niña de once años, pero también con muchas voces como la madre o la abuela. Una historia sobre todo de mujeres.

"Me sale escribir voces femeninas, es lo que sé escribir. Cómo es una primera novela y no tenía ningún tipo de responsabilidad me dejé llevar. Ha pasado por muchas fases ya que la idea original surgió en 2020 y acabé en 2024. La idea de que cada una tenga su propio voz surgió al final en una de sus revisiones", comenta sobre como empezó escribiéndola.

EL BULLYING COMO CENTRO DE LA NOVELA

Acosta cree que existe el prejucio de por ser actriz se piense que ella no ha escrito su propia novela. "A la gente le provoca empatía los personajes y el melón que quería poner sobre la mesa es el bullying", menciona acerca del tema central de la obra. Toni lo llama bullying silencioso, que consiste en aislar a aquel que es diferente. "Las madres y padres se quedan ante este tipo de situaciones muy vendidas", incide.

Todo aquello que sucede dentro del entorno escolar, considera Toni, cuesta mucho hablarlo y a veces uno se entera cuando ya es tarde. "Tenemos que asumir los adultos muchísimas más responsabilidades. Actitudes también que puedas ver en tu hijo que esté ejerciendo algún tipo de violencia con algún compañero o en grupo", concluye.

Escucha la entrevista completa a la actriz Toni Acosta en 'Herrera en COPE'.