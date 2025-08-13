Alcalde de Bercianos de Aliste confiesa que siente "impotencia e indignación" y pide "medios y que nos den formación"

En Bercianos de Aliste, en Zamora, se vive una situación de tensa calma porque pese a que "el fuego está controlado" en las próximas horas van a subir mucho más las temperaturas, "hasta los 38 grados y el viento puede soplar con rachas de hasta 50 kms", destaca en Mediodía COPE su alcalde; lo que hace que "estemos en vilo", le dice Fernando González a Pilar Cisneros.

De hecho, en el pueblo quedan pocos vecinos ya que su centenar de habitantes han sido evacuados, al igual que los de las localidades de Puercas, Ferreruela de Tábara, Abejera, Losacio, Valer, Riofrío de Aliste y Sarracín.

"Fuimos desalojados por el humo, yo no abandoné el pueblo porque tuve que hacer un retén con las personas más jóvenes", explica el alcalde berciano que pasadas la una de la tarde, momento en el que habla con Pilar Cisneros se dispone a tomar un pequeño descanso para estar de nuevo en perfecto estado para la tarde. "Estamos para ir a descansar un rato y prevenidos para la próxima noche porque no sabemos qué puede pasar" y destaca que en Campogrande de Aliste y en Sarracín de Aliste son los puntos más complicados del momento.

La reivindicación del alcalde de Bercianos: medios

El alcalde de Bercianos confiesa que él primero y el resto de sus vecinos "sienten impotencia e indignación". Impotencia porque "lo repito una y mil veces necesitamos medios y ayuda. Que nos den formación, conocemos el terreno, dónde hay que hacer las cosas, con menos medios hacemos más cosas que con los de la administración que son más costosos", denuncia y reclama.

Y concluye con una de esas frases que habría que escribirlas sobre mármol: "cuando un incendio de esta magnitud se desata ya no hay quién lo controle".