Tomás Guasch denuncia la situación del Real Madrid que supone "adulterar LaLiga": "A estos señores se les acabó"

El Real Madrid cerró su única prueba de pretemporada con una victoria contundente (0-4) ante el WSG Tirol en Innsbruck, un encuentro que sirvió para que Xabi Alonso empezara a mostrar las ideas que quiere imprimir a su equipo para la próxima temporada. Sin embargo, el contexto de este amistoso, disputado justo una semana antes del debut oficial en LaLiga, ha despertado críticas y controversias en torno a la planificación y la competición, siendo Tomás Guasch uno de los más contundentes.

Desde el estudio de El Partidazo de COPE, José Luis Corrochano preguntó a Guasch sobre sus impresiones tras el partido, a lo que el periodista respondió con una opinión que va más allá del resultado: “He visto un primer partido de pretemporada, entonces como el siguiente partido ya tiene puntos, pues esto es una broma... Esto también es adulterar la liga, queridos, y si no lo queremos ver, pues estupendo, es mi opinión.” Guasch lanza un mensaje claro y directo: “A estos señores se les acabó”.

Para el veterano periodista, el hecho de que el Real Madrid haya disputado un único amistoso, mientras que sus rivales ya están en ritmo competitivo desde hace semanas, distorsiona el normal desarrollo del campeonato. “Desde el Madrid se debían de esperar cuatro o cinco partidos como este, con la gente cogiendo el ritmo”, apuntó, subrayando que pedirle ahora al equipo que juegue como si ya llevara un mes de preparación es “muy complicado”.

EFE Rodrygo del Real Madrid (L3) celebra con sus compañeros tras marcar el gol del 0-4 durante un partido amistoso entre el WSG Tirol y el Real Madrid, en Innsbruck, Austria, el 12 de agosto de 2025.

El debate de la pretemporada

El choque ante el WSG Tirol sirvió para confirmar varios detalles importantes: el regreso en buena forma de Éder Militao, que reapareció ocho meses después de una lesión grave, la apuesta de Xabi Alonso por un once con ideas claras y un tridente ofensivo donde Mbappé y Vinícius siguen marcando diferencias, aunque el brasileño se mostró más comprometido defensivamente que brillante con el balón. Arda Güler destacó con una actuación llena de personalidad, incluso estrellando dos balones en la madera, mostrando la confianza que el técnico deposita en él.

Mbappé, por su parte, dejó claro que llega con hambre tras un doblete que presagia una campaña con muchos goles, deseoso de superar sus cifras de la temporada anterior. El equipo, a pesar de la superioridad evidente en el amistoso, todavía presenta dudas y ajustes pendientes antes de la dura prueba liguera que arrancará frente a Osasuna.

EFE El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso (izq.), habla con el jugador Kylian Mbappé durante un partido amistoso entre el WSG Tirol y el Real Madrid, en Innsbruck, Austria, el 12 de agosto de 2025.

“Adulterar LaLiga”

Sin embargo, el punto fundamental que enfatiza Guasch no es el rendimiento puntual, sino el calendario desigual que enfrenta el Madrid. Mientras los rivales acumulan partidos oficiales, el equipo blanco apenas ha tenido una semana para preparar su estreno, lo que para él implica “adulterar LaLiga”. Este concepto refleja la preocupación de que la competición no sea justa ni equilibrada desde el inicio.

El periodista subraya que esta situación es responsabilidad de quienes organizan y gestionan el calendario y la competición, a quienes advierte que “se les acabó el tiempo”. El debate está servido y la temporada acaba de empezar, con un Real Madrid que no sólo debe demostrar en el campo, sino también que puede competir en igualdad de condiciones.