Una familia malagueña con 14 hijos vive su fe en misión en Dinamarca: "El Señor nos lo dio gratis y gratis lo damos"

Daniel Oliva y Gemma Martínez, padres de una familia malagueña de 14 hijos y que están de misión en Dinamarca

Daniel Oliva y Gema Martínez, malagueños y padres de 14 hijos, llevan desde 2008 en Dinamarca como parte de una misión del Camino Neocatecumenal. La mitad de sus hijos nació en España y la otra mitad ya en tierras danesas. Su objetivo: vivir y mostrar, con su propia vida, que es posible una familia cristiana unida en una sociedad marcada por el individualismo.

En una entrevista en Mediodía COPE, relataron cómo dejaron atrás Málaga, su clima y su entorno para instalarse en las afueras de Copenhague, sin trabajo, sin conocer el idioma y con seis hijos pequeños. "El Señor nos ha dado tanto gratuitamente que sentíamos que debíamos entregarlo de la misma forma", explica Daniel.

Hoy, junto con otras cuatro familias misioneras, su presencia busca despertar preguntas en quienes les rodean y mostrar, en palabras de Gema, "que nuestra vida la lleva Dios, incluso en un país que muchos creen que no necesita ser evangelizado".

La gran familia que cuenta con 14 hijos y está de misión en Dinamarca

"Nuestra primera misión es vivir como familia cristiana"

Daniel resume su labor con sencillez: "No hacemos nada extraordinario, simplemente vivimos aquí como una familia cristiana. Y eso, en una sociedad donde las familias están destruidas, llama la atención".

Explica que en Dinamarca es común encontrar niños con problemas de angustia que no pueden ir solos a clase, y adultos que viven el invierno en una tristeza visible: "Mostramos que es posible vivir 25 años juntos con 14 hijos teniendo a Jesucristo en medio".

Gema añade que su testimonio también pasa por la acogida: "Viene gente a casa y se sorprenden. Creen que con tantos hijos habrá caos, pero ven orden, obediencia y amor. Eso les impacta mucho".

La aventura de llegar sin nada

Cuando aterrizaron en Copenhague lo hicieron "con seis maletas, seis niños pequeños y sin trabajo", recuerda Gema. No hablaban danés, y ella ni siquiera inglés. "Nadie quería alquilar a una familia tan grande, pero los hermanos de la comunidad nos ayudaron y el Señor fue abriendo camino".

Daniel estuvo casi un año sin empleo, lo que les obligó a vivir de la Providencia: "Fue el año más duro, pero también el más bonito, porque vimos que Dios siempre iba por delante".

Los vecinos, cuenta Gema, no entienden que una familia deje un país soleado y acogedor para ir a un lugar tan diferente: "Se sorprenden mucho cuando saben que no hemos venido por necesidad económica, sino para anunciar el Evangelio".

Daniel no considera ni que él ni su mujer sean 'superhéroes', y añade que "aquí también hay discusiones y peleas, pero enseñamos a nuestros hijos a pedir perdón y a perdonar. Esa es parte de nuestra misión".