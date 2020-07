Macarena Olona a una concejal de Podemos tras criticar la foto de Pilar Rubio con su nuevo hijo: “Jo, tía”

El futbolista internacional del Real Madrid, Sergio Ramos, y la presentadora, actriz y modelo, Pilar Rubio, están de enhorabuena pues, como dieron a conocer el pasado domingo, ha llegado al mundo su cuarto hijo, al que han bautizado con el curioso nombre de Máximo Adriano.

El jugador sevillano quiso dar a conocer la noticia haciendo pública, a través de sus redes sociales, una fotografía subida en la que el central madridista aparece junto a su esposa, Pilar Rubio, que sostiene en sus brazos y sobre su pecho al recién nacido, que es el cuarto hijo de la pareja.

Una concejal de Podemos critica la foto de Ramos y Pilar Rubio junto a su nuevo hijo

Sin embargo, hay a quien parece que no le ha sentado muy bien la publicación de esta imagen, como es el caso de la concejal, entre otras áreas, de Justicia Social y Feminismo en el Ayuntamiento de Palma por Podemos, Sonia Vivas, quien no ha dudado en asegurar, a través de un publicación en su cuenta oficial de Twitter, de un mensaje en el que señala que “el patriarcado no quiere vernos doloridas, ni cansadas, ni llorosas o extenuadas. El mandato patriarcal es que siempre estemos dispuestas, felices, sonrientes y por encima de todo: arregladas y guapas”. Casi nada.

El patriarcado no quiere vernos doloridas, ni cansadas, ni llorosas o extenuadas. El mandato patriarcal es que siempre estemos dispuestas, felices, sonrientes y por encima de todo: arregladas y guapas. pic.twitter.com/m5ToXxa6MD — Vivas (@SoniaVivasRive3) July 27, 2020

Vivas acompaña sus palabras junto la citada foto de Ramos junto a Pilar Rubio y donde ésta última se muestra como es, coqueta y querida por el objetivo de las cámaras.

La irónica respuesta de Macarena Olona a la concejal de Podemos

Una palabras, las de la concejal de la formación que lidera Pablo Iglesias, que han recibió un sinfín de críticas en redes sociales, entre ellas, la de la portavoz adjunta en el Congreso de Vox, Macarena Olona, que lo ha compartido junto con dos palabras, cargada de mucha ironía: “Jo, tía”, expresión que ha usado en más de una ocasión la ministra de Igualdad, también de Podemos, Irene Montero.

Otras mujeres han tuiteado en respuesta a la concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, donde gobiernan gracias a su coalición con PSOE y Més, señalando que ella también apareció “maquillada, arreglada y sintiéndome increíble y feliz” después de dar a luz y “lo hice porque quise, porque me gusta” y en un ‘dardo’ final a Vivas “porque me sienta bien y porque puedo”.

Casi 4 años de diferencia en ambas fotos, recién salidos del horno los amores de mi vida. Maquillada, arreglada y sintiéndome increíble y feliz.



¿Lo mejor?

Lo hice porque QUISE, porque ME GUSTA, porque me sienta bien y porque PUEDO.



Bravo por Pilar, por verse fa-bu-lo-sa ���� pic.twitter.com/VjZ5Sp2RSS — Maria Ferrer (@mariaferrerg) July 27, 2020

“La envidia es muy mala”, le responden a la podemita otros internautas más duros con sus palabras.

"Arregladas y guapas"

La envidia en muy mala. pic.twitter.com/5Yskf9qIZu — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) July 27, 2020

Esta zumbada es concejal en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. https://t.co/5kL40w1fCm — Derecho Mercantil España (@DerechoEspana) July 27, 2020

Otros tuiteros, parafrasean las palabras de Sonia Vivas, para criticarlas.

El matriarcado no quiere vernos felices, sonrientes, guapas ni arregladas. El mandato matriarcal es que siempre estemos doloridas, explotadas, cansadas, llorosas, extenuadas y, sobre todo, amargadas



Para que la política de turno pueda poner un buen tuit — �� PauBarbut �������� (@paubarbut07) July 27, 2020

Las palabras de agradecimiento y orgullo de Ramos hacía su mujer

El futbolista del Real Madrid comentó en redes que estaban “inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano. Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg. Mamá y bebé están perfectos. Pilar Rubio, siempre orgulloso de ti, mi vida. ¡Te quiero con locura!".

Inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano.

Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg.

Mamá y bebé están perfectos. @PilarRubio_, siempre orgulloso de ti, mi vida.

¡Te quiero con locura! ❤��❤ pic.twitter.com/4FXm2eegiI — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 26, 2020

