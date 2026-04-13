Adif acusa a la Guardia Civil de "interpretaciones incorrectas" por decir que la vía de Adamuz se rompió 22 horas antes

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha cargado contra los investigadores de la Guardia Civil por hacer "interpretaciones incorrectas" en la documentación remitida a la jueza de Montoro sobre el accidente de Adamuz. El máximo responsable del administrador ferroviario se refería a un nuevo informe de la Guardia Civil que señala una perturbación en el sistema eléctrico de señalización, compatible con una posible discontinuidad en la vía, que se habría producido casi 22 horas antes del siniestro.

Durante una comparecencia, Marco de la Peña ha calificado el informe de la Guardia Civil como "exhaustivo", pero ha advertido que su interpretación se adentra en un ámbito de "elevada complejidad técnica", lo que puede generar "lecturas divergentes". Para restar importancia a las conclusiones de los investigadores, el presidente de Adif ha subrayado que "los circuitos de vía no constituyen un mecanismo fiable para la detección de fracturas en el carril", una postura que, según él, está en línea con el consenso técnico internacional.

Accidente ferroviario de Adamuz

Los circuitos de vía no constituyen un mecanismo fiable para la detección de fracturas en el carril"

Casi 24 horas para actuar

Según las conclusiones del instituto armado, la incidencia se detectó a las 21:46 del 17 de enero. Entre ese momento y el accidente transcurrió un intervalo de 21 horas y 57 minutos. Este margen de tiempo, según los investigadores, habría permitido una intervención correctiva si la señal se hubiera interpretado correctamente. El sistema para detectar roturas del raíl se ha convertido en una de las claves del accidente.

Diego Radames (Foto de ARCHIVO)El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece para dar cuenta del caos ferroviario, en el Senado, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). Puente ha comunicado las novedades sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en la línea de alta velocidad y los accidentes en las líneas R1 y R4 de Rodalies de Catalunya.Diego Radamés / Europa Press29 ENERO 2026;SENADO;ACCIDENTES DE TREN29/1/2026

Un fallo sin alerta automática

El quid de la cuestión reside en que la anomalía registrada no alcanzó los niveles establecidos para la activación de alarmas, por lo que el sistema de supervisión no emitió ninguna alerta automática. Aunque su persistencia podría haber justificado una inspección preventiva, dicha funcionalidad no estaba implementada. La razón es la limitada fiabilidad que se atribuye a estas señales eléctricas como indicadoras de un fallo estructural, aunque existen máquinas para detectar roturas por ultrasonidos. Este aspecto se ha convertido en un elemento central del análisis técnico y judicial.