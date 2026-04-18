18 ABR 2026 | Poligramas
Esta semana Poli Rincón ha visto la película 'El proyecto Adam'. ¿Le habrá gustado? ¿Cuántos 'hipólitos' le dará?
Javier Pastor
Publicado el - Actualizado
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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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