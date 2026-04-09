José Trigueros, ingeniero: "Donde no se ha dicho toda la verdad sobre Adamuz es en que si sabemos que el umbral no existe, hay máquinas para detectar la rotura con ultrasonidos"

Dos meses y medio después del accidente de Adamuz en el que fallecieron 46 personas, continúan saliendo a la luz evidencias sobre la causa de la tragedia. El último informe de la Guardia Civil señala que los sistemas de Adif registraron indicios de una posible rotura en la vía casi 22 horas antes del siniestro, pero ninguna alarma saltó. En el programa 'La Linterna' de COPE, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José Trigueros, ha analizado la situación y ha señalado las carencias en los sistemas de mantenimiento.

Trigueros ha explicado el funcionamiento del sistema de alerta, conocido como 'circuito de vía'. Este mecanismo se basa en una tensión eléctrica constante que, al interrumpirse por debajo de un umbral determinado, cambia las señales a rojo y detiene los trenes. Sin embargo, en Adamuz, la rotura no provocó una caída de tensión suficiente para activar la alerta, un hecho en el que coinciden tanto Adif como la Guardia Civil.

El método infalible que Adif no usó

El ingeniero ha sido tajante al afirmar que, aunque el sistema de umbrales no es perfecto, existen otras tecnologías para garantizar la seguridad. "Donde no se ha dicho toda la verdad sobre Adamuz es en que si sabemos que el umbral no existe, hay máquinas para detectar la rotura con ultrasonidos", ha sentenciado Trigueros.

Si sabemos que el umbral no existe, hay máquinas para detectar la rotura con ultrasonidos"

EFE/ J.J.Guillén Vías del tren, a la altura de Adamuz (Córdoba), donde se produjo el accidente ferroviario del 18 de enero

Según el experto, estas máquinas de ultrasonidos son un método infalible para determinar fisuras y su uso es un clamor por el que las víctimas como Mario Samper señalan directamente al responsable de Adif. Su uso debió ser más frecuente, especialmente en un tramo recién renovado, con soldaduras nuevas y convivencia de carriles nuevos y viejos. Para Trigueros, esto evidencia "una falta de protocolos" o de "mantenimiento predictivo".

Irregularidades y factor humano

El informe de la Guardia Civil también ha puesto en duda que el material fuera el adecuado, apuntando a irregularidades en las soldaduras y falta de inspectores, un aspecto sobre el que puede encontrar más detalles en este nuevo informe que pone en duda el material utilizado en la soldadura. Trigueros ha insistido en que el factor humano tiene "una importancia total y absoluta", y que si un soldador acreditado sigue los protocolos, "la soldadura no tiene por qué fallar".

Para ser líder, tenemos que ser seguros"

El presidente de los ingenieros de caminos también se ha mostrado muy crítico con las declaraciones del ministro de Transportes. "Lo que me cabrea, y me cabrea mucho, es que el ministro haya hecho declaraciones diciendo que España es el líder mundial en la alta velocidad. Para ser líder, tenemos que ser seguros", ha afirmado, poniendo como ejemplo a Japón, con "cero muertos en las últimas décadas".

Europa Press Retirada de los vagones en el punto de las vías de Adamuz

Petición de dimisiones

Como ciudadano, Trigueros se ha confesado "muy indignado", afirmando que la gestión de Adif ha sido "manifiestamente mejorable" y que deberían asumirse responsabilidades. Esta visión es compartida por las asociaciones de víctimas, que exigen dimisiones mientras Adif se desmarca. El ingeniero ha lamentado que, tras la reunión con los familiares, el presidente de Adif no anunciara medidas concretas.

Finalmente, ha denunciado que Adif tiene prohibido a todos sus técnicos que den sus puntos de vista. Trigueros ha defendido la necesidad de escuchar la opinión de los ingenieros y trabajadores cualificados que están sobre el terreno para que la ciudadanía tenga "una información veraz", y ha expresado su apoyo a estos profesionales, quienes, asegura, están "tan apesadumbrados como puedan estar los familiares de las víctimas".