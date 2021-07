Ábalos pidió a Sánchez salir del Gobierno y decidirá esta semana si deja de ser secretario de Organización

Fue José Luis Ábalos, ex ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, quien pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su salida del Consejo de Ministros y abandonar la cartera ministerial. Así lo han confirmado a COPE fuentes cercanas al ex miembro del Ejecutivo que, añaden, será en la próxima semana cuando tome también la decisión de si continúa o no como secretario de Organización del Partido Socialista.

Un puesto que desde varios medios apuntaban este sábado que se marcharía tras su salida de la lista de ministros de Sánchez. Un cambio que no estaba en las quinielas, como sí lo estaban los nombres de otros miembros del Gobierno como Carmen Calvo, Laya o Duque, que también han terminado abandonando sus carteras ministeriales. Así, Ábalos decidirá en los próximos días si continúa ostentando el puesto como uno de los hombres de confianza de Sánchez en el organigrama del partido. En cualquier caso, el líder del Ejecutivo ya ha comunicado desde Moncloa que su sustitua será Raquel Sánchez, alcaldesa de Gavá.





Ábalos abandona la Moncloa bajo la sombra del 'Delcygate'



El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sale del Gobierno marcado por dos escándalos políticos: el llamado Delcygate y el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ambos relacionados con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, y sin cumplir sus objetivos de presentar una ley de movilidad y otra de vivienda.



La destitución de Ábalos, uno de los ministros con mayor peso político del Ejecutivo y una de las personas de confianza de Pedro Sánchez desde que le ayudara a recuperar el liderazgo del PSOE en las primarias de 2017, ha sido una de las grandes sorpresas de la remodelación del Gobierno.



Ministro de Fomento en el gobierno surgido de la moción de censura a Mariano Rajoy (2018-2020), Ábalos renovó su cargo en el segundo gobierno de Sánchez al frente de una cartera renombrada y llamada a reorientar su tradicional acción constructora de infraestructuras ligada a las reivindicaciones territoriales hacia los desafíos de la movilidad, el urbanismo y la vivienda.