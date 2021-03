Así es la rescatada Plus Ultra, la aerolínea vinculada a Maduro que Moncloa considera "estratégica"

Hace unas semanas, el Gobierno aprobó inyectar una suma de 53 millones de euros para rescatar a la aerolínea Plus Ultra, que ofrece vuelos entre España y América Latina. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) va a desembolsar el dinero por "la importancia que tiene el transporte aéreo en nuestro país, su contribución al turismo y a la economía", y con el objetivo de evitar el despido de sus 345 trabajadores, de los cuales el 65 por ciento de ellos están en ERTE.

El sector aéreo, uno de los más castigados por la pandemia, no pudo evitar sentirse sorprendido tras asegurar que Plus Ultra no es una empresa estratégica, requisito indispensable para poder ser rescatado. En comparación con las demás se trata de una empresa pequeña, que tan solo cuenta con una flota de cuatro aviones.

Qué es Plus Ultra y cuál es su relación con Venezuela

Plus Ultra Líneas Aéreas es una compañía española que comenzó a operar en junio de 2015 y ofrece vuelos regulares de largo radio desde Madrid y Tenerife a diferentes destinos con aviones A340/300 y A340/600. Da empleo directo a 345 personas y, de manera indirecta, a 2.500 personas. El 47,23% de su capital pertenece a la sociedad Snip Aviation desde 2017, y aunque antes de la pandemia sí había registrado un crecimiento, no llegó a obtener beneficios.

No obstante, el presidente de Snip Aviation es el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas. También forman parte de la Ejecutiva de la compañía Raif El Arigie harbie y Roberto Roselli Mieles, todos ellos muy vinculados al empresario Camilo Ibrahim Issa, quien además tiene una relación muy estrecha con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la mujer de Nicolás Maduro, Cilia Flores. Recordamos que hace un año se produjo la polémica 'Delcygate': una reunión en el aeropuerto de Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y Rodríguez. Un encuentro que fue negado hasta que se vio acorralado por las evidencias, estaba fuera de agenda y además la vicepresidenta de Venezuela no tenía autorización de la UE para entrar en territorio europeo.

Esta vez, y tras el rescate de la aerolínea, Ábalos se ha querido desvincular de este asunto. "El Ministerio no ha tenido nada que ver", aseguró el ministro de Transportes y defendió que el rescate se aprobó con "todos los requisitos legales. Han sido varios partidos de la oposición los que han trasmitido sus dudas por la operación y asegurado que es una aerolínea "vinculada al chavismo".