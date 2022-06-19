La jornada electoral en Andalucía en 10 titulares

Estos son los principales titulares de las elecciones autonómicas en Andalucía:
EL PP GANA LAS ELECCIONES ANDALUZAS CON MAYORÍA ABSOLUTA (58 ESCAÑOS)
JUANMA MORENO LOGRA EL MEJOR RESULTADO DE LA HISTORIA DEL PP EN ANDALUCÍA EN VOTOS Y ESCAÑOS
VICTORIA DEL PP EN LAS OCHO PROVINCIAS ANDALUZAS
PRIMER GRAN ESPALDARAZO PARA EL DISCURSO MODERADO DE FEIJÓO CON LA VICTORIA DE MORENO
LOS RESULTADOS DEL PP FRENAN LAS EXPECTATIVAS DE VOX (PASA DE 12 A 14 ESCAÑOS)
EL PSOE EMPEORA SU PEOR RESULTADO: TRES ESCAÑOS MENOS Y PIERDE MÁS DE 150.000 VOTOS
JUAN ESPADAS, EL SUCESOR DE SUSANA DÍAZ, NO LOGRA REVITALIZAR AL PSOE ANDALUZ
CIUDADANOS DESAPARECE DEL PARLAMENTO ANDALUZ (PIERDE SUS 21 ESCAÑOS) Y DIMITE JUAN MARÍN
ADELANTE ANDALUCÍA Y POR ANDALUCÍA REDUCEN A MENOS DE LA MITAD LA ACTUAL REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO A LA IZQUIERDA DEL PSOE
LOS ESCAÑOS DE LA DERECHA CASI DOBLAN A LOS DE LA IZQUIERDA EN EL PARLAMENTO ANDALUZ