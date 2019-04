Vuelco electoral: sale a la luz un estudio que eleva a Vox y hunde a Sánchez

Con el bipartidismo enterrado, aumentan las expectativas de que el Congreso que surja de las urnas el 28 de abril sea el más fragmentado desde la recuperación de la democracia, y con la posibilidad más cercana que nunca de que por vez primera haya un Gobierno de coalición.

Así es como se presentan las elecciones del próximo domingo, que, de confirmarse los vaticinios, conllevarán una vez más tener que echar mano de la negociación y de la aritmética para lograr los apoyos suficientes que permitan gobernar.

La cifra objeto de deseo está clara, 176. Ese es el número de escaños que supone alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara Baja y que garantiza la elección del presidente.

Lo puede ser también un candidato (como fue el caso de Mariano Rajoy en 2016) que, sin llegar a esa mayoría, reclutó más votos a favor que en contra. Pero el objetivo es no tener que caminar por ese alambre y alejar también así el fantasma de una repetición electoral.

Hay diferencias en las predicciones de los sondeos que han publicado los diversos medios de comunicación a la hora de hacer cábalas con los pactos posibles, pero todos sitúan al PSOE en cabeza de las preferencias electorales. Y todos auguran que necesitaría socios para que Pedro Sánchez se mantuviera en La Moncloa.

Pero hay un informe que ha visto la luz esta semana tan decisiva y que es el primero que no dice “lo mismo” que el resto. El politólogo Francisco Carrera ha sido el encargado de realizarlo, el mismo que acertó, o fue el que más se aproximó, al resultado que dejó las elecciones de Andalucía el pasado mes de diciembre.

En este caso, Carrera cree que Vox conseguirá entre 67 y 73 escaños siendo el tercer partido más votado de España. El politólogo y periodista ha elaborado esta predicción basándose en “la evolución de los mítines, de los programas, de las intervenciones, del comportamiento político histórico, de los flujos de voto y de las tácticas”.

Tras PP, PSOE y Vox, estarían Ciudadanos y Unidas Podemos que se quedarían con 50 y 32 escaños respectivamente.

El experto asegura que Pablo Casado sería el candidato a la Presidencia del Gobierno con más escaños. El PP obtendría 86, casi un “empate técnico” con el PSOE que conseguiría 81. Así lo ha explicado en una entrevista a El Toro TV, anteriormente denominada Intereconomía Televisión.

“No descarto que el PSOE gane en número de votos, pero el PP, por como se suele comportar el electorado, es posible que tenga más concentrados los escaños y supere a los socialistas”, ha dicho.

Sobre el partido de Santiago Abascal, Carrera ha asegurado que Vox demuestra “una capacidad de concentración y movilización que hace mucho tiempo que no se veía en España”. “Creo que incluso me he quedado corto con los 70 escaños viendo cómo está llenando los mitines, cómo la gente se está quedando fuera”, ha detallado.

El politólogo ha sentenciado que “Vox no va a bajar” de los 70 escaños.

Así lo anuncia en un tuit en el que desarrollaba cuántos escaños se obtendrían por cada provincia. “El día 29, igual voy a los leones...”, auguraba en la publicación que ya tiene cientos de compartidos y 'me gustas'.