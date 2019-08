Cinco millones y medio de cupones de la ONCE con el Teatro Regio de Almansa

La ONCE dedicará su cupón del domingo, precisamente del domingo 11 de agosto y dentro de la serie 'Ciudades a escena', al Teatro Regio de Almansa. Este escenario será plasmado en cinco millones y medio de cupones por toda la geografía española.

La historia del Teatro Regio nace en 1929, cuando varios almanseños se ofrecen para construir un nuevo teatro. El arquitecto Julio Carrilero y Prats fue el encargado de realizar el proyecto que alcanzaría 200.000 pesetas de las de antes. El teatro ocntaría con calefacción, alumbrado eléctrico con instalación independiente, telón cortafuegos, cabina para proeycciones cinematográficas, extintores y 890 localidades que estarían distribuidas en tres plantas.

A este proyecto, el Ayuntamiento de Almansa pidió que se le relizaran otras mejoras como la instalación de una enfermería o que en cada localidad general estuviera dotada de un espaldo de al menos, 15 centimetros. El 16 de octubre del año 1930, el Teatro regio estaba prácticamente construido. Se estrenó con la representación de las zarcuelas “La Reina Mora” de los hermanos Quintero y “La Dolorosa” de José Serrano.

En 1942 el teatro disponía de 910 localidades. El 14 de julio de 2003 se llega a un acuerdo de adquisición del Teatro Regio, y se pone en marcha un proyecto de rehabilitación, que realiza el arquitecto Mariano Cuevas Calatayud, en el que se mantiene la estructura del edificio original, se levanta nueva planta, la caja escénica, el foso de orquesta y los camerinos; además de reestructurar los volúmenes del vestíbulo principal. Cuenta con 700 localidades. El teatro se reinaugura el 13 de abril de 2007 y sigue albergando obras de teatro y espectáculos hasta el día de hoy.

El cupón de la ONCE ha sido presentado por Vicente Muñoz Balbastre, Consejero Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Javier Álvaro Ruiz, Director de la ONCE en Albacete, y Javier Sánchez Roselló, Alcalde de Almansa. De esta manera ONCE cumple con la serie 'Ciudades a escena' la cual dedica a los teatros y salas emblemáticas de las 52 capitales de provincia, así se prentede la cercanía a la ciudadanía, sus costumbres, su historia o su cultura.

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.