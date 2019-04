El error de Irene Montero que le puede jugar una mala pasada en las elecciones

La 'número dos' de Unidas Podemos, Irene Montero, pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare si tiene intención de pactar con Ciudadanos, un partido que, en su opinión, "pone en riesgo los derechos y libertades tanto como Vox".

"La pregunta es: ¿Por qué no responde? He oído muchas veces a Cs decir: 'Yo no voy a pactar con el PSOE', pero no he oído jamás al PSOE decir que no va a pactar con ninguna de las tres derechas, que no va a pactar con Cs. No se atreven a decir una verdad", sostiene en una entrevista con EFE Irene Montero, segunda de la lista al Congreso por Madrid.

Tanto ella como el candidato de Unidas Podemos han evitado en esta campaña apelar directamente a Vox, un partido que a juicio de Irene Montero "forma parte del debate público porque, como escisión del PP que es", se disputa con Pablo Casado y Albert Rivera el electorado de derechas.

España, asegura, podría sufrir "una involución democrática" si "cualquiera" de los tres partidos gobernara, también Ciudadanos.

"Una de las tres derechas podría ser blanqueada por el PSOE y entrar en el Gobierno vía voto a Pedro Sánchez, y eso es un problema porque Ciudadanos está poniendo en riesgo derechos y libertades tanto como Vox, lo que pasa es que a lo mejor lo dicen de una forma más suave", alerta Irene Montero.

E insiste a los electores en que "si quieren un gobierno progresista, su voto tiene que ir a Unidas Podemos, porque, si Sánchez puede, va a pactar con Ciudadanos".

Esto es algo que no ha gustado mucho a sus seguidores de redes sociales. En diversas publicaciones en Twitter, la 'número dos' de Podemos reconoce su error como partido tras las diversas trifulcas internas.

Cometemos errores pero a nosotros no nos compran. Es la garantía para cumplir nuestro programa: alquiler justo, empleo estable, servicios públicos, blindar derechos.



El PSOE se niega a decir que no pactará con Cs. Por eso quien no quiere que gobierne la derecha vota U.Podemos. pic.twitter.com/QYybKHIcOy — Irene Montero (@Irene_Montero_) 14 de abril de 2019

Irene Montero arremete contra sus 'socios' del PSOE y pide el voto hacia un recién cambiado el nombre de 'Unidas Podemos'. Algo que tampoco ha sentado bien en redes y que los usuarios se lo han hecho llegar ante el excesivo uso del lenguaje inclusivo:

Normal, qué sentido tiene que un tío vote a un partido que se llame “unidas Podemos” pues como si me da a mí por votar a uno que se llame “Lesbianas al poder” me parece muy bien que haya lesbianas pero de ahí a identificarme con lo que no soy. — Luz (@LuzM1998) 14 de abril de 2019

Un grave error para los votantes masculinos que solo hable en femenino. Yo no voto Unidas Podemos. — Winterfell (@Winterf06246393) 14 de abril de 2019

Pactareis vosotros, llegado el momento, con Bildu, ERC, CUP, etc con tal de conseguir sillones? — ni castas ni rastas (@nicasta_nirasta) 14 de abril de 2019

Hay algo de lo carecéis que es dignidad, a ustedes os da igual pactar con asesinos, independentistas, porque solo os importa el dinero en vuestros bolsillos, a eso se le llama ser ratas de alcantarilla. — DEMOCRACIA Y LIBERTAD (@DEMOCRACIAYLIB2) 15 de abril de 2019

Los de Hundidas podemos. Mucho bla bla y en 10 meses na de na. — Winterfell (@Winterf06246393) 14 de abril de 2019

Ver como sufre la Sra Montero y el chepas al verse obligados a mudarse a una mansión es desgarrador. Leelo aquí y sus nuevos planes de vida! pic.twitter.com/4FaGbb3jnu — Jorge Rincon (@jlrp1961) 14 de abril de 2019

Pues a un partido que se llamara

“Hombres unidos” no sé si lo votaría, la verdad.



Hasta con el nombre la habéis cagado, la gente está harta de vuestras putas gilipolleces.



JEJEJEJEJEJEJ JEJEJEJEJEJE — Luz (@LuzM1998) 14 de abril de 2019