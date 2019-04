La lista de famosos que han mostrado su apoyo a Vox

Vox es la gran novedad de esta campaña electoral y, ya sea por sus muchos detractores o por sus partidarios, la conversación en torno al partido de Santiago Abascal es constante en los medios de comunicación, en la calle y en las redes sociales.

Tanto es así, que muchos famosos o personajes públicos que normalmente no se pronuncian políticamente por no perjudicar su imagen, han mostrado públicamente su posición sobre el partido de Santiago Abascal.

El último de esta lista ha sido el humorista Arévalo, que a través de un mensaje de twitter ha mostrado su apoyo público a la formación de Santi Abascal.

Mi total apoyo a VOX me gusta mucho la unidad de España y el programa del partido — Arevalo (@arevaloOK) 26 de abril de 2019

"Mi total apoyo a Vox", dice Arévalo. "Me gusta mucho la unidad de España y el programa del partido". Arévalo es solo el último de una larga lista de celebridades que han mostrado su apoyo al partido de Santiago Abascal.

Hace unos días era el cantante argentino Andrés Calamaro el que decía públicamente a través de un mensaje que apoyaba a Vox: "Prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios, a su manera me representan más que los moderados. Ya perdimos mucho, más perdimos en Argentina que en España. Como me importa el bien común, además de mi bien común que todavía tiene algo que perder, me abstengo de apoyar a los candidatos presentados en la televisión", en referencia a los cuatro políticos que asistieron a los debates de TVE y Atresmedia, Pablo Casado, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias.

Otro de los que ha mostrado su apoyo a Vox es el torero Francisco Rivera Ordóñez, que asegura que la formación de Abascal "está poniendo sentido común con la tauromaquia". Otro de los toreros que apoya a Vox es Morante de la Puebla, cuya relación con el partido le está costando algún que otro disgusto profesional.

Javier Tebas explicó en COPE que apoya a VoxJavier Lopez

En el mundo del fútbol también hay algún que otro partidario de Vox. Por ejemplo, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que en El Partidazo de COPE aseguró que iba a votar a Abascal.

Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo, asesinada hace ocho años por Miguel Carcaño y cuyo cuerpo aún no ha sido localizado, es otro de los que apoya a Vox. Muy activo en redes sociales, ha criticado en muchas ocasiones la labor de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El escritor Fernando Sánchez Dragó y el periodista Hermann Tertsch son otros de los más fervientes defensores de Vox. Tertsch formará parte de la lista de la formación derechista a las elecciones europeas, mientras que Sánchez Dragó se ha destacado defendiendo al partido de Abascal en la televisión, como cuando aseguró en 'La Sexta' que Vox no era fascista, que los fascistas estaban en la extrema izquierda y el independentismo.