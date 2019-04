La aplastante acusación política de Rosa Díez a Garrido y Ciudadanos por su inesperado acuerdo

Es una de las noticias de esta campaña electoral. En una jornada marcada por la resaca de los dos debates políticos consecutivos, la noticia saltaba, alrededor de las 12:30 de la mañana, en la sede nacional de Ciudadanos en Madrid: el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid y candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo, Ángel Garrido, ha fichado por la formación de Albert Rivera para ir en la candidatura de Ciudadanos a la Asamblea de la Comunidad en la posición número 13.

Con esta decisión, Garrido deja el partido de la calle Génova y renuncia a su candidatura europea. En este sentido, varias fuentes cercanas al Partido Popular y a la candidata autonómica, Isabel Díaz Ayuso, han explicado que los populares no tenían ninguna información sobre esta inesperada decisión de ángel Garrido.

Pero con el paso de las horas y también durante su intervención en la sede nacional de Ciudadanos, las reacciones en las redes sociales se han ido produciendo, también dentro de la clase política. Una de las más comentadas ha sido la de la fundadora de UPyD, Rosa Díez, que ha publicado una serie de tuits analizando el curioso acuerdo.

“Ir en la lista de un partido y pasarse a otro es puro transfuguismo. No habría corruptos si no existieran corruptores, no habría transfugas si no hubiera partidos que promovieran y premiaran esa práctica corrupta. La vieja política se tiñe de color naranja”. Ha reiterado Díez, criticando la postura del partido de Albert Rivera de incluir políticos de otras formaciones, en este caso del Partido Popular.

Ir en la lista de un partido y pasarse a otro es puro transfuguismo. No habría corruptos si no existieran corruptores,no habría tránsfugas si no hubiera partidos que promovieran y premiaran esa práctica corrupta. La vieja política se tiñe de color naranja. https://t.co/mLMHS9FUao — Rosa Díez (@rosadiezglez) 24 de abril de 2019

En otro tuit, Díez compartía un artículo del diario ABC y lanzaba la siguiente pregunta: “La regeneración democrática era esto? Un país que no condena la golfería política no tiene futuro. Espero que estas cosas no le salgan gratis a los promotores y a los actores. No hay corruptos son corruptores. Es una vergüenza”.

¿La regeneración democrática era esto? Un país que no condena la golfería política no tiene futuro. Espero que estas cosas no le salgan gratis a los promotores y a los actores. No hay corruptos son corruptores. Es una vergüenza. https://t.co/0EvYjS1DRx — Rosa Díez (@rosadiezglez) 24 de abril de 2019

Por último, en la red social se ha compartido el documento que firmaba Garrido este mismo lunes para ir en la lista del PP a las elecciones europeas. Tampoco este acuerdo se ha quedado sin la opinión de Díez: “Lo digo con pesar porque creo que sus votantes no se lo merecen, pero Rivera cada vez se parece más a Sánchez: no todo vale. Desmontar la lista de otro partido para dar un golpe de efecto es corrupción política aunque no esté en el Código Penal”.

Lo digo con pesar porque creo que sus votantes no se lo merecen, pero Rivera cada vez se parece más a Sánchez: no todo vale. Desmontar la lista de otro partido para dar un golpe de efecto es corrupción política aunque no esté en el código penal. https://t.co/EO96HMvwZy — Rosa Díez (@rosadiezglez) 24 de abril de 2019

Esta jugada será muy comentada en los próximos días y provocará un importante revuelo sobre todo en la campaña autonómica de Madrid para la cita electoral del próximo domingo 26 de mayo.