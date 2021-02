Carmen Calvo lamenta que ERC llame a "aglutinar el voto contra el fascismo" en un sistema democrático

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha lamentado este viernes que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya llamado "aglutinar el voto contra el fascismo", en un mitin telemático sobre la memoria histórica en el que ha recordado las dificultades de España para conseguir instaurar un sistema democrático.

"Escuchamos ayer a algún líder de ERC decir que hay que aglutinarse detrás de ERC para luchar contra el fascismo. Memoria democrática. ¿Qué fascismo? Estamos en una democracia que solo toca apuntalarla, mejorarla y llevarla a las siguientes generaciones", ha expresado tras recordar y relatar algunos episodios y situaciones concretas de la dictadura franquista.

La vicepresidenta ha centrado su intervención en recordar y exigir que las actuales y nuevas generaciones rindan honores "a quienes se dejaron la vida para que ahora se haya construido definitivamente una democracia".

Calvo ha puesto el foco en que, en base a esa democracia, los catalanes están llamados el 14 de febrero a unas urnas que ha calificado de "limpias, legítimas y legales" en contraposición velada a las que el Govern de Carles Puigdemont puso el 1 de octubre de 2017.

"Estoy alegre. Porque las urnas están ahí: las legales, las legítimas, las que esperan a todo el mundo. Cataluña no puede dejar pasar esta oportunidad. Se va a votar como también se va a hacer otras cosas con la precaución correspondiente. Es necesaria una respuesta clara, pacífica, perfecta, limpia en esas urnas" ha dicho, y ha pedido el voto para la candidatura del socialista, Salvador Illa.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Ha defendido la memoria democrática para respetar la historia de España y ha reprochado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no haberse implicado en esta materia: "Eso es lo que hace la derecha. Lo hace porque no se quieren reencontrar ni consigo mismo ni con su pasado. No quieren recordar que tienen sus raíces todavía en el franquismo".

Por eso, ha subrayado que el Gobierno central se implicará en memoria democrática porque considera que todavía queda mucho por hacer y porque va en la dignidad de los socialistas, ha dicho: "La democracia española no puede ni un solo instante seguir teniendo deudas pendientes con su memoria. No nos lo podemos permitir".

También ha asegurado que los socialistas catalanes han aguantado "una década horrible" en la que han sabido defender las leyes vigentes y que las han defendido porque éstas amparan a todos en la diversidad ideológica.