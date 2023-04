María Guardiola: "Ningún presidente autonómico estaría callado con lo que pasa en Extremadura con el tren"

María Guardiola es la presidenta del Partido Popular de Extremadura, y candidata a la Junta de Extremadura el próximo 28 de mayo. Este martes atendía desde los estudios de COPE Badajoz al director de La Linterna, Ángel Expósito, que le confesaba que había tenido que acudir a la región en coche, ante la dificultad de hacerlo en tren: “He tenido que venir a Badajoz en coche, no me importa, es una carretera que me encanta, pero, ¿cuándo podré venir en tren?”, le preguntaba

Así, la candidata popular daba al comunicador de COPE la mala noticia de que va a tener que esperar: “Es un tema que me indigna, ningún presidente autonómico de regiones en la que pasase lo que pasa aquí con el tren, estaría callado como está Guillermo Fernández Vara”, se quejaba la presidenta popular extremeña.

“Han sido capaces de inaugurar un falso AVE, traer al Rey en un tren que es de segunda mano, diésel, que se avería constantemente, y que la semana pasada salió ardiendo y la Junta se atreve a decir que no hay que hacer ningún tipo de declaración, pero los extremeños merecemos respeto. Estas cosas no pueden seguir pasando”, protestaba en los micrófonos de La Linterna.





“Si ha sido mala la legislatura con mayoría de Vara, imagina con Podemos”



“Cuando el partido que gobierna filtra una encuesta en la que sólo puede gobernar Vara con Podemos es un intento a la desesperada por salvar los muebles”, aseguraba Guardiola sobre los pronósticos de cara a un sorpasso al PSOE el próximo 28 de mayo. “Si ha sido mala la legisltatura de Vara con mayoría absoluta, peor va a ser con Podemos en el consejo de gobierno”, comenta a Expósito.

Eso sí, se ha querido referir también la candidata popular a la diferencia entre que Vara pacte con Podemos a que ellos lo hagan con Vox: “Yo creo que es distinto que yo pacte con Vox. Vara ha aceptado que Podemos entre en el gobierno. Yo voy a hacerlo en solitario”, explica en COPE.

Por último, señala Guardiola todos los temas en los que, asegura, debería redoblar esfuerzos en presidente de la Junta de Extremadura: “Debería alzar la voz con el tren, el socabón que tenemos que sortear en una carretera que debería ser una autovía, con la PAC, con el sistema de financiación autonómica, debería reivindicar un PGE para Extremadura parecido al de Cataluña...”