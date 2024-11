Este es el truco infalible que te permite devolver todo lo que compras aunque hayas perdido el ticket

No son pocas las veces que nos compramos un producto, y, por la causa que sea, al final no lo necesitamos, o no nos sirve y nos vemos en la necesidad de devolverlo. Esto sucede de manera especial con la ropa y las tallas, aunque se puede dar con todo tipo de productos, siempre que no tengan impedimento para devolverse, como por ejemplo la ropa interior, o algunos productos de marcas específicas, que, una vez desprecintados, no podremos devolver, salvo que tengan un defecto de fábrica y, por lo tanto, vengan estropeados.

Y es que a la hora de presentarnos en la tienda para devolverlo, nos exigirán dos cosas, el producto, que es algo evidente, ya que es lo que queremos devolver, y el tique de compra, que en ocasiones suele generar polémica porque en algunos casos, hay algunos clientes que lo han perdido, lo han tirado o simplemente no saben donde estará dicho papel.

Qué pasa si no hay tique

En caso de que no tengamos el tique en estado físico, aun existe la posibilidad de que podamos devolver el producto. Además, el único requisito será que hayamos pagado con tarjeta, para poder sacar el extracto de la compra, y así, acreditar que hemos comprado ese producto.

Aun así, esta acción no está exenta de polémica, ya que son muchos los consumidores los que tienen que reclamar porque en las tiendas les exigen a toda costa el tique. Y es que, para la propia tienda, es más cómodo hacer la devolución cuando se presenta el tique por parte del cliente, pero lo cierto es que no es estrictamente obligatorio, y lo único que será obligatorio, será aportar una manera que justifique que hicimos esa compra.

Por lo tanto, en la tienda no nos podrán exigir de manera obligatoria el propio tique que ellos nos emitieron cuando hicimos la compra en el establecimiento. Aun así, lo que sí que pueden exigirnos, aunque en este caso se trate de algo impuesto por la marca, es el plazo de devolución, algo que puede variar en función de la tienda o el tipo de producto, Pueden ser 15 días, 30, 60, o lo que quiera establecimiento.

Es la ley

Además, no se trata de ningún truco, sino que es la propia Ley General de Consumidores y Usuarios la que avala que se pueda hacer esto. Y es que basta con que la propia tienda pueda comprobar que compramos el producto. Esto, generalmente lo podremos hacer de manera sencilla a través de la aplicación de nuestro banco, o de la tarjeta con la que hayamos hecho el pago.

Este proceso será incluso más sencillo si tenemos alguna tarjeta de fidelización de la tienda o hemos pagado con una tarjeta de crédito propia de la marca, como por ejemplo si la compra la hacemos en El Corte Inglés y hacemos el pago con su tarjeta de compra.

Es un regalo

Cuando nos regalan algo, lo más común es que no nos den el tique de compra, en el que aparece el importe, sino que nos den un tique regalo por si queremos devolver o cambiar el producto. Y es que dicho tique sólo nos permitirá hacer un cambio o que nos devuelvan el dinero en modalidad de tarjeta de abono, por lo que sólo servirá para llevarnos otro producto de la misma tienda.

Alamy Stock Photo Mujer comprando

Además, en caso de perder el tique regalo, no podremos devolver el producto de ninguna manera, ya que se al ser un regalo, la compra no la hemos hecho nosotros, y, por lo tanto, no tendremos ningún extracto. En este caso, la única opción que tenemos es hablar con quien nos hizo el regalo para que nos aporte el tique original o su extracto bancario y así poder devolver o cambiar el producto.