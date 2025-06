La conclusión que saca Tomás Guasch tras el adiós del Atlético al Mundial de Clubes: "Es difícil porque..."

El Atlético se despidió anoche del Mundial de Clubes, a pesar de su victoria por la mínima ante el Botafogo con el gol de Antoine Griezmann.

Dado que el PSG estaba ganando al Seattle Sounders, los del Cholo Simeone necesitaban ganar por al menos tres goles, por tanto, el triunfo ante el equipo brasileño se quedó corto. El Atlético dice adiós al Mundial de Clubes con seis puntos - las victorias ante Seattle y Botafogo - y con la derrota abultada por 4-0 ante el PSG que es lo que le ha lastrado en el resto de la competición. Eso y el sorprendente triunfo del Botafogo sobre el conjunto de Luis Enrique.

Botafogo El conjunto brasileño dio la sorpresa y se impuso al PSG por 1-0.

El grupo se cerró con el PSG como primero, que se verá las caras con el Inter de Miami de Leo Messi en octavos, mientras que el otro octavo de final definido lo jugarán el Palmeiras y el Botafogo.

simeone

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó que el equipo quedara eliminado del Mundial de Clubes a pesar de haber hecho "los mismos puntos" que el Paris Saint-Germain y el Botafogo, y ha asegurado que en esta ocasión "no" les favoreció "ninguna decisión arbitral".

EFE Simeone, durante el partido ante el Botafogo

"Hoy jugamos un partido como solemos jugar: con intención, con búsqueda, con situaciones de gol, con episodios que no nos favorecieron, con situaciones de gol en las que pudimos haber sido más contundente... Esta vez no tuvimos esa Diosa Fortuna a nuestro favor para hacer gol. Hicimos los mismos puntos que el campeón de 'Champions' y que el campeón de la Libertadores y nos quedamos fuera. Es la parte hermosa del fútbol, que te dice que estamos cerca, porque estamos bien, porque competimos bien, pero nos falta un poco más", declaró en rueda de prensa.

El argentino también lamentó algunas decisiones arbitrales durante el torneo, como un penalti no pitado este lunes por falta sobre Julián Álvarez. "El partido del PSG pasamos del 2-0 al 4-0 con el gol que anularon, y el penalti que no pitaron hoy, por una acción que no se sabe por qué, son situaciones que no nos favorecieron. Esto es parte del fútbol también, a veces te favorecen y gira todo a tu favor, y hay veces que, como en esta oportunidad, no nos favoreció ninguna decisión arbitral", subrayó.

la conclusión de tomás guasch

Nuestro compañero Tomás Guasch en su sección de 'El Aguanís' en Deportes COPE en La Tarde, valoró la eliminación del conjunto rojiblanco: "Muchas vueltas le estamos dando a la eliminación del Atleti. Pasó lo que iba a pasar después de la segunda jornada. Le ganó a los dos que podía ganar, tiene razón Simeone. El Botafogo y los americanos".

Esta eliminación le confirma a Tomás Guasch que "el Atleti no está para grandes aventuras en lo más alto de la competición. Bueno, necesita reforzarse. Es difícil porque palancas no va a tener, pero bueno. Ahora, tiene lo que tiene... mucha suerte con el rearme", sentenció.