La postura de la Unión Europa ante la OPA de BBVA a Sabadell: "Pocos pero fuertes"

La Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA al Sabadell es, sin duda, la noticia económica de la que están pendientes en España, por un lado, los 6 millones de clientes del Banco Sabadell en nuestro país, y, por otro, sus aproximadamente 13.500 trabajadores. Además de sus accionistas.

El Gobierno no se podía oponer, pero sí endurecer las condiciones y es lo que ha hecho hoy el Consejo de Ministros. Lo que ha hecho el Gobierno es poner más exigencias en cuanto a número de oficinas o de empleados y obliga, además, a que los dos bancos funcionen por separado durante al menos tres años, un plazo que podría ampliarse hasta los cinco años.

la comisión nacional de los mercados y la competencia

El encargado de autorizar esta operación es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal como ha explicado María Blanco, profesora de 'Economía de Bolsillo en 'La Tarde': “Lo que ha hecho con esta OPA hostil es autorizarla en fase 2. No la aceptó en fase 1, sí en fase 2 después de un análisis más exhaustivo; dejando claro que Sabadell no es insustituible y, sobre todo, obligando al BBVA a mantener financiación a Pymes y a no cerrar oficinas en zonas vulnerables, entre otras cosas”.

posición de europa

Según ha explicado la economista, a Europa le conviene esta OPA: "La Comisión Europea ha advertido que no ve ninguna razón para que se bloquee esta fusión. Lo que quiere la Unión Europea es fortalecer el sector bancario europeo, con vistas a la banca global. Entonces, no le conviene que haya 25 millones de pequeños bancos, sino que haya pocos pero muy fuertes que puedan competir en el mercado internacional", indica María.

impacto para los clientes

Como le ha contado María Blanco a Pilar García Muñiz, existen varios puntos claros en cuanto al impacto que esta operación supondría en los clientes de Sabadell. En primer lugar, habría cambios en los servicios y condiciones. Es decir, tendrían que adaptarse a la nueva plataforma digital, ya que la aplicación web de Sabadell desaparecería. Además, señala María que "también habría que modificar, no los contratos y las condiciones de los productos actuales, que se respetarán, sino los nuevos, que podrían variar en comisiones o en tipos de interés".

Asimismo, disminuiría la competencia bancaria y habría que cerrar oficinas, aunque se ha asegurado que las zonas vulnerables no se verán afectadas. Por último, incluso el trato presencial se vería modificado: "No puede ser el mismo, habrá impacto en el empleo y, desde luego, lo más importante, habrá una época de incertidumbre", señala la economista.

Por su parte, los usuarios de BBVA también tienen razones para estar inquietos: "En todos aquellos departamentos en los que haya solapamientos habrá que prescindir de esos empleos solapados", indica María Blanco.

De momento, tendremos que esperar para conocer el futuro de esta OPA, que consolidaría el segundo mayor banco de España: la red tendría cerca de 3.000 oficinas y los activos estarían cerca de los 100.000 millones de euros.