Una española acude por primera vez a un evento de su empresa en Alemania y lo que se encuentra allí le cambia la vida: "Dios mío"

Muchos son los jóvenes españoles que tienen que salir de nuestras fronteras para encontrar un trabajo. Con los datos en la mano, sólo uno de cada cuatro consigue empleo en España, casi ocho puntos menos que la media en la Unión Europea (UE) y la mitad que en países del norte de Europa como Alemania, según un estudio sobre el mercado laboral español de Funcas.

Pero salir de nuestras fronteras tampoco garantiza encontrar un trabajo de lo que buscamos o con el sueldo que presuponemos. Al clima, la distancia o la falta de ofertas, se suman otros hándicap que no facilitan el camino.

"Me ha costado sudor, lágrimas y llanto"

Esto es precisamente lo que le ha sucedido a Sara, una de joven española que después de un año buscando trabajo, ha encontrado un empleo en Alemania. "Me ha costado sudor, lágrimas y llanto conseguir este trabajo. No este en concreto, sino conseguir un trabajo", lamenta en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @healingwithsara.

En la grabación se muestra feliz por haberlo conseguido aunque no sea "de lo suyo", que es la traducción. Esto implica que ha tenido que estudiar "un máster de un año" para ampliar así su abanico profesional.

Por lo pronto el trabajo es de becaria por 40 horas semanales pero eso no deja de ser la puerta de entrada para un contrato mejor. También el empleo es en "modo virtual", lo que supone que "aún" no ha tenido la oportunidad de conocer al resto de compañeros.

Precisamente para facilitar el contacto entre trabajadores pese al teletrabajo, su empresa organiza, según explica en el video, un evento trimestral de tres días en Munich, ciudad donde se encuentra la sede central.

Allí, más de un centenar de personas "se juntan para hacer talleres y conocerse" porque aunque su empresa es "pequeñita, está creciendo muy deprisa".

Un encuentro, que la española que cuenta con más de 13.000 seguidores en esta red social, ha afrontado con muchos nervios.

"Me ha tocado la lotería"

Como todo esfuerzo tiene su recompensa, al final de la grabación Sara hace un balance de lo sucedido en el evento y todo son buenas sensaciones. "Dios mío, me quiero quedar en esta empresa. No hemos parado, hemos hecho coworking y un montón de talleres. Y yo era una de las nuevas y he tenido que contestar preguntas, no sé cuántas".

"Me ha costado un año encontrar un sitio y es que me ha tocado la lotería. Espero que este trabajo de becaria se convierta en tiempo completo", señala emocionada a sus seguidores.

En otra de sus publicaciones Sara cuenta que trabajar en Alemania no le ha resultado sencillo. "Emigrar cuesta y por eso hay que pensárselo muy bien" para no tomar decisiones "precipitadas".

Reconoce que aunque Alemania tiene "millones de cosas buenas" y que a ella le ha reportado un "trabajo fantástico y compañeros maravillosos" sí que hay varias cosas que le han afectado "mucho a su salud mental".

En primer lugar el "tiempo" frío y con lluvia. "No es normal que solamente haya cinco minutos de sol al día, por lo que muchos de ellos no salgo de casa" o que a las tres de la tarde ya esté oscuro. ¿Cómo es posible que no haya terminado de trabajar y ya sea de noche".

También le resulta difícil la cultura "increíblemente diferente". "No es nada a lo que yo he estado acostumbrada. Y de hecho, tras vivir aquí dos años, todavía me cuesta hacer amigos alemanes. Tengo un par, pero ya los tenía desde hace bastante, incluso antes de mudarme".

"¿Y por qué sigo aquí?", se pregunta. "Pues no sé ni yo. Estamos deprimidos, pero tenemos trabajo", concluye.

