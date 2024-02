¿Tienes este coche? El pago que Francia ya impone a algunos vehículos y que podría llegar a España

Muchos ni nos plantearíamos pagar 18 euros por aparcar nuestro coche durante una hora en el centro de cualquier ciudad europea. Imagínate si estamos una tarde entera, el precio sería inasumible para muchos.

Pues no se trata de una idea tan peregrina porque es precisamente lo que va a pasar en París. En la ciudad del Sena los propios parisinos han votado el no poder aparcar los llamados SUV, los Vehículos utilitarios deportivos.

Son los coches del momento en muchos países, también en España, donde seis de cada diez españoles lo compran.Son más conocidos como todocaminos, todoterrenos ligeros o todoterrenos grandes.

En París, por ejemplo, el número de todoterrenos en las calles ha subido, un 60% en los últimos cuatro años y ya son un 15% de los matriculados en la capital francesa.

Bueno, pues los parisinos han votado justo este fin de semana que si estos coches quieren aparcar en el centro de la ciudad, -depende del distrito-, pueden llegar a tener que pagar 18 euros la hora.

La duda es si a lo mejor un día, a no mucho tardar, la propuesta puede aterrizar en España.

Reducir la contaminación



Medidas de este tipo, están encaminadas a reducir la contaminación. Pero, ¿para qué se está permitiendo entonces la venta de estos vehículos si realmente no van a poder no aparcar y quizás en un futuro, ni circular?.

Fernando Trías de Bes, economista, escritor y profesor de economía de Bolsillo enLa Tarde de COPE, considera 'injusto y desproporcionado' este pago por aparcar. "Quien tiene un vehículo de estas características ya paga un impuesto por haber comprado un coche más contaminante y paga un impuesto de circulación, que es más elevado debido a sus características".

Además, advierte "la plaza en la que aparco va a ser la misma y no estoy gozando de un beneficio mayor".





Referéndum: una ridiculez

También considera otra "ridiculez" el someter a referéndum una cuestión así", que a fin de cuentas es quitar de encima una responsabilidad que debería de tomar la alcaldesa y que además se hace planteando una pregunta "capciosa y teledirigida".

Incentivar, no castigar

El planteamiento para el economista es erróneo. A su juicio se debe incentivar pero no castigar. "Incentiva lo que quieres que se produzca, pero no castigues a las personas que ya han tomado una decisión con una información de la cual en su momento no disponían".

En su opinión, regular a través de subida de tasas y de multas "es una tendencia tremenda, sobre todo en la Unión Europea".

Y en ello Francia tiene mucha culpa. En este país, recuerda De Bes hay un "sistema libre de mercado, pero con muchísimos componentes del socialismo, es muy protector con muchísimas cosas, con muchísimos impuestos, tiene una tasa impositiva elevadísima y una cantidad de empresas que pertenecen al Estado enorme".

Una tendencia que, por otro lado, está "contaminando la forma de hacer en la economía europea".

Solo hay que mirar a España. "Cada vez hay más impuestos, por más motivos y con más matices", concluye Trías de Bes.