Marc Vidal: “Venga quien venga, todos nos van a crujir a impuestos como nunca antes hemos visto”

Marc Vidalpone el foco en su 'Salida de Emergencia' este lunes en la insistencia del Gobierno en asegurar que España lidera la economía europea y de a quien, realmente, afecta la deuda pública.

Asegura el analista económico en 'Herrera en COPE' que “digan lo que digan, no va bien” refiriéndose a la defensa a ultranza que el Gobierno hace sobre la buena marcha de nuestra economía.

Para Vidal “el problema es que es muy difícil defender que las cosas van mal cuando las cifras oficiales son un decorado y ellos insisten, pero no es así” porque “es un tinglado que se sujeta en una deuda que ya está en, ¡ojo!, 1,57 billones de euros, con 'b' de Banco Central Europeo los dueños de nuestras emisiones de deuda al completo últimamente”.

Afirma contundentemente Marc que “España no lidera nada ahora mismo, no somos el motor ni por supuesto de todo el sistema solar” argumentando que “no hemos crecido en ese tiempo, nos hemos endeudado a pesar de subir impuestos como nunca y de recibir fondos como nunca”.





¿Estás seguro de que la deuda pública no teafecta?





Señala el anlista económica que uno de los problemas que tenemos es que “millones de españoles consideran que la deuda pública no va con ellos y así pues no se nota”.

“Se suele decir que la deuda pública que ahora estamos cebando, la pagarán nuestros hijos o nuestros nietos y parece como que así no tenemos que preocuparnos y eso es un error” indica Marc Vidal que explcia que “la vida media de la deuda española es de 8 años, por lo que a quien estamos traspasando esas obligaciones de pago es a nosotros mismos, en forma de muchísimos más impuestos”.

Conclusión: “Venga quien venga, estos o los otros, todos nos van a crujir a impuestos como nunca antes hemos visto por culpa de esto”.

Los Ayuntamientos más endeudados con el Banco de España son el de Madrid (1.983 millones), Barcelona (783) y Zaragoza (627)Europa Press





La duda de Fedea sobre las cifras de empleo





Un reciente estudio de Fedea duda de las cifras de empleo, al igual que otros muchos, “en un informe en el que pone en duda los datos oficiales sobre el empleo tal y como nos lo explcia el Gobierno”.

Explcia Vidal que “se citan 628.000 parados que no aparecen como parados, son los denominados trabajadores sin actividad. Y tampoco se contabilizan los 385.000 que estando en condiciones de trabajar pues aparecen como no disponibles, pero son parados y no son parados según ellos”.

Algo así como “comparar un litro de aceite con una rueda de camión” dice el analista económico señalando que “es el problema en el que ahora mismo vamos a tener que lidiar, el de que manejamos un cúmulo de cifras totalmente retorcidas que no reflejan lo que nos pasa y que permite a muchos decir que vamos bien, pero que en realidad está cimentando un problema enorme futuro”, añade.

Y pone como ejemplo la recaudación del IVA que “crece por debajo del 1%,” siendo el “impuesto que mejor refleja el comportamiento del consumo a tiempo real. Lleva 5 meses retrocediendo, pero los hoteles están llenos, menos mal”.

Para terminar señala que “el turismo se ha convertido en el amortiguador de nuestro modelo de crecimiento, un crecimiento basado en el pluriempleo para llegar a final de mes en reservar vacaciones a cuenta y a salarios bajos alejados de lo que podría ofrecer la industria, por ejemplo, una industria que siguen retroceso eso no lo evita nadie y que va dejando de ser poco a poco lo que tenía que ser nuestra salida de emergencia”.