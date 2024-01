La ayuda de 600 euros para pagar el carnet de conducir: Estos son los requisitos para solicitarlo en 2024

Cada vez son menos los jóvenes que se plantean sacarse el carné de conducir. Con los datos en la mano, en los últimos 15 años, los carné que se sacan jóvenes de entre 18 y 20 años han caído más de un 26%, según informan medios como Telemadrid.

Pero no hablamos de nada nuevo, en realidad es una tendencia que se está empezando a consolidar pero que se lleva pitando desde hace unos años.

La cosa va de generaciones. Por un lado está la Zeta, aquellos nacidos a partir de 1995 y que rondan ahora la treintena. Solo más de la mitad de ellos, -cerca del 58%- tiene el carné de conducir. Y luego están los boomers, los nacidos entre 1946 y 1964, que en su gran mayoría -el 80%- cuentan con el documento que les hace aptos para conducir.

Es cierto que las circunstancias no ayudan para sacárselo. Cada vez hay más alternativas de movilidad para desplazarnos por la ciudad, ya sean autobuses o metro, taxi, VTC, inclusopatinetes o bicicletas eléctricas.

Pero hay más razones; el miedo a conducir, la imposibilidad de asumir el coste de un coche, de su seguro o de la gasolina... incluso la falta de tiempo para sacarlo o la comodidad de que conduzca otra persona... están entre los motivos del descenso.





El coste del carné

También nos encontramos con la dificultad para encontrar aparcamiento o las restricciones al vehículo privado en algunas ciudades, incluso el mismo coste del carné que en términos generales puede oscilar entre 800 y 1.500 euros entretasas, clases teóricas y prácticas, exámenes médicos o material de estudio y que muchos con un sueldo mileurista no pueden asumir.

Conductores más tardíos

Quizás todo esto haga que la edad para sacarse el carné de conducir haya ido aumentando progresivamente en España: se sitúa alrededor de los 20 cuando hace 25 años, nos apresurábamos a sacarlo con solo 18.

“Lo normal es que el perfil que más viene a apuntarse sea gente joven de unos 20 años, aunque como siempre sigue habiendo excepciones de gente más mayor”, explica a COPE Enrique, que tiene una autoescuela en Zaragoza desde hace más de tres décadas.

Alejandro es uno de los jóvenes que no tiene prisa por sacarse el carné. "No tengo coche propio, pero obviamente en un futuro me gustaría tener uno. No lo puedo pagar y si lo tuviera no podría sostenerlo".

Ayudas

Ante esta situación hay comunidades como la de Madrid que ofrecen ayudas a la hora de sacarse el carnet. Y no son bajas, nada menos que hasta 600 euros. Eso sí, para optar a ellas hay que cumplir una serie de requisitos.

Según explican desde la Comunidad, esta ayuda está dirigida "a la obtención de los permisos profesionales de conducción de vehículos pesados, mercancías (carnés C y C+E) y de viajeros (D) a través de bonos de formación".

Va dirigida tanto a personas desempleadas como ocupadas y su fin es afrontar "el déficit de profesionales del sector, en especial entre la población joven". Un programa piloto del que podrían beneficiarse alrededor de 2.800 personas.

Hay que tener en cuenta que la autoescuela de la región tiene que estar adherida a un proyecto que financiará "el material de enseñanza, diez clases de maniobras o circulación, un módulo teórico específico, otro de conducción sostenible y un tercero de utilización de dispositivos tecnológicos".

Requisitos

Los alumnos interesados deberán contar previamente con el permiso de conducir B con el fin de acceder a los C y D, o estar en posesión del carné C para acceder al C+E y tener la edad mínima requerida según el tipo de enseñanza. "Cada solicitante podrá optar a la formación en un máximo de dos permisos diferentes, para lo cual recibiría dos bonos", aclaran desde la Comunidad.

Cada participante "tendrá que entregar la documentación en el centro en donde quiera obtener el carné para este tipo de vehículos". Y será cuando complete su enseñanza, y con el justificante cuando puedan canjearlos en la Administración autonómica.









¿Dónde solicitar las ayudas?

Podremos hacerlo a través de la página web del Gobierno regional, pero atento porque el plazo finaliza el 15 de octubre de 2024 o cuando se agoten los fondos.

C, C+E o D: ¿qué nos permiten conducir?

El C nos capacita para llevar camiones con peso superior a 3.500 kg y remolques de hasta 750 kg. Atento porque se necesita tener el carné B.

Con el C+E, podremos transportar remolques por encima de los 750kg y finalmente el D nos permite conducir autobuses de más de 9 pasajeros.

Aquí puedes consultar los diferentes permisos de conducir de la DGT.