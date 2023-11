SEPE: Estas son las ofertas de empleo que, si las rechazas, pierdes tu prestación por desempleo

En las últimas horas mucho se ha debatido sobre un tema concreto: subsidios de desempleo. Y es que se empiezan a atisbar las primeras pistas de las intenciones para la próxima reforma de los mismos. Informaciones apuntaban a que la idea de Economía versaba sobre redoblar esfuerzos en la idea de que rechazar una oferta de empleo repercuta directamente en una rebaja o la pérdida del subsidio por desempleo, una prestación que muchos españoles reciben una se ha agotado tu prestación contributiva. O dicho más simple: cuando se acaba el paro.

No obstante, y como ya hemos comentado, se trata de una duda común, y precisamente es porque en parte hay trabajos que, si los rechazas, puedes perder el subsidio, como explicaba el propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El objetivo de esta ayuda es proporcionar una ayuda que incentive la reincorporación laboral, y no que el objetivo en sí sea la prestación.









El primer paso que hay que tener en cuenta para obtener este subsidio es que hay que rellenar el compromiso de actividad con el SEPE, un acuerdo que suscribe el servicio con el solicitante para evitar precisamente que el trabajador rechace volver a trabajar porque está cobrando la prestación. Así, no puede rechazar ninguna de las ofertas que le lleguen y que sean adecuadas, al menos de promesa. No obstante, esto no significa que podamos rechazar todas las ofertas de empleo, sino que es precisamente el Servicio de Empleo el que tiene que filtrar cuáles son las “adecuadas” al solicitante.





Qué ofertas de empleo no puedes rechazar

Así, hay cuatro requisitos que debe tener en cuenta el SEPE a la hora de designar una oferta “adecuada” de empleo para una persona que ha solicitado el subsidio de desempleo. El primero de ellos es que se trata de un sector profesional que encaje con la demanda del demandante de empleo. Además, debe tratarse de una profesión que el empleado debe haber practicado de manera continuada en su vida laboral.









El tercero de esos requisitos es que sea una oferta adecuada a las aptitudes físicas y formativas del solicitante. También podría tratarse de la última profesión llevada a cabo por el trabajador, siempre y cuando haya tenido un contrato de, mínimo, tres meses. Pero esas son las razones formativas y laborales. Hay otros factores económicos.





¿Perdería todo el subsidio por desempleo o sólo una parte?

El primer motivo económico es que el salario de la oferta de empleo debe estar por encima del Salario Mínimo Interprofesional, que aumentó en los últimos cuatro años de legislatura hasta los 1.260 euros en 12 pagas desde el 14 de febrero de 2023. También debe corresponder al salario medio del sector profesional. Incluso se tiene en cuenta que la oferta sea en la localidad en la que reside el solicitante. O, en su defecto, no puede estar más alejada de 30 kilómetros de la misma o que el desplazamiento sea más largo del 25% de la jornada laboral.









Así, si la oferta de empleo cumple estos requisitos y el trabajador la rechaza, podría perder el subsidio por desempleo, y lo haría por tramos. Si rechaza una oferta adecuada, pierde el subsidio por tres meses. Si lo hace con una segunda la sanción se amplía hasta los 6 meses, mientras que una tercer terminaría por cancelar completamente la prestación.





