El gobierno reformará el subsidio de paro para fomentar el empleo: “Es un incentivo más”

En España hay 800.000 ciudadanos que reciben un subsidio de 480 euros al mes por no tener derecho a la prestación por desempleo. No es el paro, sino una prestación que ayuda aquellos que se han quedado sin el cobro de desempleo y siguen sin conseguir trabajo.

El Gobierno no pretende cambiar ni el derecho a recibirlo ni las cantidades, pero sí cambiar el sistema de pago. Se trata de que al principio la cantidad percibida sea más alta y luego vaya descendiendo gradualmente.

¿Qué busca el gobierno con esta medida?

El objetivo es animar a la búsqueda de empleo y que los desempleados se reintegren al mercado laboral, a lo que ayudará también que se podrá hacer compatible recibir el subsidio con el nuevo salario cuando se empiece a trabajar. Es decir, la idea es que la subvención aumente al principio para luego ir bajando de forma progresiva sin que cambie la suma total.

El modelo está implantado en toda Europa salvo en España. Hay que tener en cuenta también que dos tercios de los perceptores de este subsidio tienen más de 50 años, con lo que lo tienen más complicado para volver al mercado laboral, sobre todo si son parados de larga duración.

¿Será una buena medida para conseguir incentivar el empleo?

Nuestro profesor especialista en la materia, Fernando Trías de Bes, economista y escritor ha explicado en nuestra sección 'Economía de Bolsillo' que le parece una reforma acertada: “A mi personalmente, sí se lleva adelante, me parece una buena medida. Se parece un poco a cuando una persona va al paro normal, tienes la prestación por desempleo y la administración pública te deja capitalizar los paros próximos si emprendes por tu cuenta”, por lo que según sus consideraciones puede ser beneficiosa para las personas que están buscando empleo y que están cobrando esta ayuda.

¿Por qué? Esta reforma permite compatibilizar ambos cobros y no perder la subvención si encuentras un trabajo o si estás en período de prueba, aunque la nueva reforma incluye que el pago de los subidicios vaya de más a menos, eso sí, sin reducir la cantidad total que se va a cobrar.

¿Servirá para conseguir reducir la economía sumergida?

Por otra parte, es importante estudiar los detalles de esta nueva reforma, porque por ejemplo, todavía no se sabe cuánto tiempo se podrá compatibilizar esta ayuda con el sueldo. “Al final se están poniendo incentivos para que no haya personas que se nieguen a firmar un contrato de trabajo aunque sea temporal, ni que sean circunstancias que no son seguras”; y añadía Trías de Bes, “cuando hay un subsidio, este es más seguro que un contrato y un período de prueba de un contrato”.

“Es un incentivo más”, por lo que esta medida sí que puede beneficiar, a que sobre todo, la población que más cobra esta ayuda, es decir, los mayores de 50 años, tengan esa seguridad de poder firmar un contrato y así reducir los 'trabajos en B'.

Aunque según Trías, las sanciones importantes son las que reducirán definitivamente la economía sumergida, y que por lo tanto esta medida puede ayudar, pero se requieren más: “En lo laboral, se tendría que ir fortísimo”.

