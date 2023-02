Todo sobre el salario mínimo: ¿Te afecta la subida?¿Es lo mismo que el salario base?

El Consejo de Ministros aprueba este martes la subida del SMI de 1.000 a 1.080 euros en 14 pagas.Un 8% de incremento que tiene carácter retroactivo al 1 de enero de 2023 y con el que se alcanza el objetivo de que el salario mínimo represente el 60% del salario medio en España.

Con esta subida, la primera duda que surge es si afectará a todos los trabajadores. La respuesta es no.

Hay que tener en cuenta que la subida del SMI solo afecta a aquellas personas cuyo convenio indique que cobran el salario mínimo interprofesional. El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores establece que “la revisión del salario mínimo interprofesional no afecta a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores”.

De esta manera, de la subida del salario mínimo interprofesional se beneficiarán, según cálculos de los sindicatos, 2.272.000 personas asalariadas que hasta ahora percibían 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas.También afecta a aquellas personas mayores de 45 años que cobran un subsidio por desempleo, y a aquellos desempleados mayores de 52 años que reciben una prestación. No en vano el SMI es índice de referencia para el cálculo de este tipo de prestaciones.





¿Es lo mismo SMI que sueldo base?

Para empezar, es importante distinguir entre los conceptos de salario y salario base. El salario o sueldo es el total bruto a retribuir, mientras que el salario base es un concepto fijo de la nómina que no se puede modificar y y que está pactado por escrito en el contrato de trabajo.

En resumen, el sueldo base es la cantidad fija que el empleado recibe por la prestación de sus servicios a la empresa. El salario o sueldo está formado, además de por el salario base, por más conceptos, como las pagas extra, los complementos, pluses etc.

Es ese salario el que, después de restarle las deducciones del IRPF y aportaciones a la Seguridad Social, ingresa el trabajador en su cuenta corriente.





¿Salario base por debajo del SMI?

Conviene, por tanto, aclarar. Que un empleado que tenga un salario base por debajo de los 1.080 euros no quiere decir que vaya a experimentar esta subida del salario mínimo. El salario mínimo interprofesional tiene en cuenta todos los conceptos de la nómina, incluidos los complementos salariales. Por tanto, a un trabajador que cuenta con 1.000 euros de salario base, pero también ingresa 100 en concepto de complemento salarial, no le afectaría esta subida del salario mínimo en España, puesto que el SMI y el salario base de la nómina no son lo mismo.