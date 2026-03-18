Retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid: Adif confirma una incidencia en los sistemas de señalización
Algunos viajeros están reportando retrasos de una hora o más en sus salidas o llegadas a Madrid en trenes de alta velocidad.
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid están registrando retrasos como consecuencia de una incidencia en los sistemas de señalización, según ha informado Adif en su cuenta de 'X'.
Algunos viajeros están reportando retrasos de una hora o más en sus salidas o llegadas a Madrid en trenes de alta velocidad.
Otros pasajeros afirman que su tren lleva parado en una estación durante más de 50 minutos.os trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid están registrando retrasos como consecuencia de una incidencia en los sistemas de señalización, según ha informado Adif en su cuenta de 'X'. Algunos viajeros están reportando retrasos de una hora o más en sus salidas o llegadas a Madrid en trenes de alta velocidad.
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