¿Puedo cobrar el Ingreso Mínimo Vital anunciado por el Gobierno con el paro?

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, anunció por todo lo alto que la población española iba a recibir una renta mínima debido a la crisis económica en la que nos hemos sumergido. Esta medida creó división entre PSOE y Podemos que expusieron sus diferencias sobre cómo verla a cabo, ya que no era oro todo lo que relucía, como quería hacer entender Pablo Iglesias. El líder de la formación morada afirmó que el ingreso mínimo entraría en vigor en mayo, pero no va a ocurrir así, puesto que hay aún muchos puntos que aclarar sobre las personas que podrán recibir esta ayuda.

¿Cuáles son las condiciones para cobrar el Ingreso Mínimo Vital que ofrece el Gobierno?

En primer lugar, aún no está fijado la cantidad de dinero que podría cobrar una persona en esta medida temporal. Lo más probable es que se sitúe alrededor de los 500 euros mensuales donde se podrán añadir un plus por hijo o persona mayor que viva en el mismo hogar que el solicitante. Pero debemos recordar que estas cifras aún no han sido confirmadas por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tampoco es seguro el gasto público que esta medida supondrá, en el boceto del ministro sobre la ayuda se calculaba que alrededor de 6.000 millones de euros.

Una vez que entre en vigor la ayuda del Ingreso Mínimo Vital, no se podrá cobrar otra ayuda de ingresos similares como es el paro. Ya que esta medida va destinada a aquellas personas que tienen un ingreso inferior a 200 euros. O por el contrario que la renta del hogar sea menos de 450 euros. Si cobrando las dos ayudas se llegase a cobrar 950 euros o más sería equiparable al salario mínimo interprofesional y eso provocaría que no hubiera incentivos para buscar empleo, ya que muchos lo considerarían innecesario para subsistir.

Otros impedimentos para cobrar el Ingreso Mínimo Vital

El mayor impedimento con el que se encuentra esta ayuda es la negociación con las Comunidades Autónomas. Estas ya cuentan con ayudas de rentas mínimas regionales. Aún no existe una confirmación por parte de Pablo Iglesias o el ministro Escrivá sobra si el Ingreso Mínimo Vital podrán cobrarse a la vez que se reciben estas ayudas, ya que depende del dinero que estas aporten y si superan los límites establecidos por el Gobierno. De la misma manera que comentábamos con el paro, si ambas ayudas se pudiese complementar no deberían sobre pasar jamás los 950 euros.