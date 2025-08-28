Se muda a Italia y el detalle que se encuentra cuando va a pagar en una gasolinera le deja sin palabras: “Una locura”

Actualmente, ir a repostar es uno de los mayores esfuerzos económicos para muchas familias, o incluso para aquellos jóvenes que tienen un presupuesto limitado. Un ejemplo reciente es el de principios de verano, cuando el precio de la gasolina registró la mayor subida semanal en dos años.

En este contexto, las gasolineras ‘low cost’ (bajo coste) han ganado terreno y se han posicionado como una alternativa bastante atractiva en el mercado de combustibles español.

Sin embargo, el debate sobre la subida de los precios en España no es un tema aislado. Después de mudarse a Italia, un creador digital ha compartido en sus redes sociales aspectos relacionados con la forma de vida en el país, pero lo que verdaderamente ha generado sorpresa y reflexión entre sus seguidores españoles ha sido la forma que tienen de actuar en las gasolineras.

La diferencia de precios que resalta distintas formas de entender el servicio

En Italia, como en muchos otros países, es habitual encontrar dos formas diferentes de echar gasolina: el autoservicio, cuando cada uno se sirve por sí solo, y el servicio atendido por el personal, cuando son ellos los que llenan el depósito.

El valenciano Antonio García, (@anzonigarciaa), ha publicado un vídeo en el que ha revelado una diferencia a la hora de repostar aparentemente mínima que, sin embargo, resulta inédito y hasta polémico en nuestro país: “Te cobran 20 céntimos más por litro si te echan ellos, pero si te sirves tú solo no”. Este creador ha expresado su opinión al respecto, calificándolo como “una locura” al ver el aumento del precio reflejado en el ticket cuando alguien que está en la gasolinera es quien sirve.

Diferencias culturales que van más allá del surtidor

Además del incidente en la gasolinera, otras cuestiones que le han sorprendido han sido las playas privadas, donde hay que pagar “si quieres utilizar las hamacas o las sombrillas”, y no está permitido “poner tu propia toalla”. También ha notado la presencia de espigones artificiales para “parar las olas del mar” y la cantidad de personas que fuman: “Todo el mundo fuma, y además de todo: tabaco, ICOS…”, ha expresado.

No podía faltar la gran cultura de la pasta italiana: “Aquí todo el mundo come pasta para todo: para comer, para cenar, es que les falta desayunarla”, ha comentado con ironía. Estas pequeñas diferencias han generado curiosidad y viralidad entre sus seguidores.

En cuanto a las reacciones, lo que más ha llamado la atención ha sido lo de las playas privadas y los espigones artificiales: “Están también en muchas playas de España. Primera de todas, las de Barcelona”

Esta diversidad cultural que se ha hecho eco a través de un cargo de 20 céntimos por litro, podría generar un gran debate en España sobre lo que estamos dispuestos a pagar en nuestro día a día.