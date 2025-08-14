Trabaja en una gasolinera de Almería y se queda sin palabras al ver quién le visita: “No me podía reír”

Durante el verano son muchos más los planes que tenemos y, por tanto, en los que más gastamos. Por eso, requiere que en esta temporada estival tengamos más ahorros, que hemos ido acumulando a lo largo del año.

Y es que en verano tendemos a hacer esos viajes a lugares que siempre hemos querido visitar y que realmente son lejanos. Tanto es así, que viajamos a destinos muy exóticos para los que los billetes suelen ser más o menos caros.

Si no eres de los que viaja, seguro que también se gasta parte de sus ahorros en cenas, en vacaciones por España, o en planes alternativos. Sea como sea, tenemos que preparar la cartera.

Por eso mismo, son muchos los que, para costear todos estos gastos, deciden encontrar un trabajo alternativo en la época estival. Y de estos trabajos “de verano” hay muchos, la mayoría dedicados a la hostelería o en la atención al cliente.

Trabajos que no requieren, muchas veces, de mucha experiencia previa y que son estacionales, pero que te dan dinero para poder hacer lo que quieras. Trabajos muy honrados y necesarios.

Quien le visita en una gasolinera

Noelia es de Almería y trabaja en una gasolinera. Ella misma cuenta sus experiencias del día a día en su cuenta de TikTok, donde mantiene a sus seguidores al tanto de todo lo que hay en su vida.

Lo que ellos no esperaban era encontrar un vídeo que les enternecía hasta la médula. Y es que era una anécdota que le había ocurrido cuando estaba trabajando en la gasolinera, recibiendo una visita por sorpresa.

Dándose cuenta de quién era, decidió poner el móvil a grabar. Desde lejos, se veía un viejo seat rojo que estaba como loco por entrar a la gasolinera.

Era entonces cuando Noelia se daba cuenta de que se trataba de su abuela de 93 años. Ella había cogido el coche, a pesar de su edad, para poder ver a su nieta mientras trabajaba y, todo eso, a modo de sorpresa.

Noelia llegaba a decir que “quiero ser como ella” por la alegría que le había dado, y por haber conseguido coger el coche y llegar hasta la gasolinera solo para verla. Además, la escena le resultaba de lo más graciosa y decía “no me he podido reír más”.

Una escena de lo más divertida y, sobre todo, enternecedora.

La historia que le encoge el corazón

De primeras, este peatón pudo pensar que se trataba de un cartel informativo sin más, pero la curiosidad le llevó a dar unos cuantos pasos más y pararse a leerlo.

Lo cierto es que escondía una historia que encogía el corazón, tal y como recoge la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos.

“El 27 de enero de 2023, justo aquí, recibí la llamada de mi médico a 5 horas de ingresar para un tratamiento oncológico experimental porque ya no tenía más opciones. Tenía que darme el resultado de un PET” empezaba diciendo el cartel.

Rápidamente se dio cuenta de que se trata de una historia muy personal. “Al lado de los contenedores, mientras mi mejor amiga se pedía un café, mi médico me dijo que estaba limpio. No tenía nada que curar, ya no tenía cáncer” explicaba en la nota.

“Yo llevaba cinco años intentando encontrar la coherencia y la paz en mí y lo conseguí. Creo que es digno de compartir, cuando paseo por aquí cada día me acuerdo de este momento” decía.

Y si, en esas palabras se puede intuir la felicidad de quien ha estado al borde del mayor sufrimiento, y ha podido regresar. Una historia preciosa que el que vea paseando jamás podrá olvidar.