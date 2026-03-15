Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos, desvela su infalible método en la cesta de la compra: "Ahorras un montón de tiempo y dinero"

En un contexto marcado por la subida de precios generalizada, llegar a final de mes se ha convertido en un desafío para muchos hogares. En esta situación, cualquier método que permita optimizar los gastos es bienvenido. La experiencia personal de Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos con edades entre los 8 y los 33 años, ha conectado con miles de personas a través de su cuenta de TikTok, donde comparte un sistema práctico y eficaz para ahorrar sin recurrir a fórmulas complicadas.

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El truco inicial: anota los platos que dominas

El punto de partida del método de Lourdes es crear un inventario doméstico con las recetas que mejor domina. La base de su método es sencilla, como ella misma explica: "Lo primero que tienes que hacer es escribir todas las cosas que sabes hacer". Recomienda apuntar todas las elaboraciones que salen bien, ya sean "arroces, pastas, sopas, ensaladas, carnes o pescados". Al tener una lista clara de los platos que se cocinan con seguridad y gustan en casa, se reduce drásticamente el margen de improvisación y, con él, los gastos imprevistos que surgen al no saber qué preparar.





Escribir todas las cosas que sabes hacer" Lourdes Álvarez

El calendario, tu mejor aliado para el ahorro

Una vez creado el listado de recetas, el siguiente paso es distribuirlas en un calendario. "Luego vas a poner en un calendario todo eso reflejado. Generalmente, yo lo hago quincenal", comenta Álvarez. Esta planificación de comidas y cenas se realiza en función de los platos que ya sabe que prepara con éxito. De esta forma, la lista de la compra se genera casi automáticamente, ajustándose exclusivamente a los ingredientes necesarios para las comidas ya decididas. Este sistema pone fin a las compras impulsivas y a los productos que acaban olvidados en la nevera.

El resultado de comprar con un menú cerrado es un ahorro doble, tanto en tiempo como en dinero, al eliminar las visitas de última hora al supermercado. El beneficio es claro, como destaca Lourdes: "Si haces la compra en función de ese menú, te ahorras un montón de tiempo y te ahorras un montón de dinero". La clave está en la disciplina de ceñirse a lo planificado, evitando las tentaciones y los extras innecesarios que tanto engordan el ticket final de la compra.

Si haces la compra en función de ese menú, te ahorras un montón de tiempo y dinero" Lourdes Álvarez

Comprar mejor, no necesariamente menos

Lourdes Álvarez también matiza en sus vídeos que su método no se trata únicamente de gastar menos, sino de gastar con más criterio. Esto implica ser consciente del espacio real de almacenamiento en la despensa y el frigorífico, y optar por una frecuencia de compra semanal en lugar de grandes compras mensuales que pueden llevar al desperdicio. Un hábito fundamental de su sistema es revisar siempre lo que ya hay en casa antes de salir a comprar, una práctica sencilla que evita duplicar productos y optimiza el uso de lo que ya se tiene.

Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19



Este nivel de organización es especialmente relevante en familias numerosas, donde los pequeños descuidos se multiplican y pueden convertirse en un gasto considerable a final de mes. Al aplicar un sistema tan estructurado como el de Lourdes, se consigue no solo un alivio económico, sino también una mayor tranquilidad y orden en la gestión diaria del hogar. Su éxito demuestra que, a veces, las soluciones más efectivas son las más sencillas: un lápiz, un papel y una buena planificación.