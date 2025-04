Domingo de Pascua

Los ríos confluyen al mar porque es donde desembocan y donde se engrandecen. Lo mismo pasa con la vida de los Santos. Todos ellos tiene su razón de ser en la Salvación de Dios. Hoy es la Clave de la Santidad porque celebramos la Solemnidad de solemnidades: La Resurrección del Señor. Pascua es una palabra que significa “paso”. En el caso de este día es el “Paso de la muerte a la Vida”.

Cuando en el Paraíso Yavé hace la promesa de Redención ya se prefigura el Misterio Pascual porque la estirpe de la Mujer – que es María, la Nueva Eva- es Cristo, el Nuevo Adán. Precisamente Jesús recuerda a los discípulos de Emaús que ya habían profetizado en las Sagradas Escrituras que el Mesías debía padecer para resucitar y entrar así en la Gloria y abrirnos las Puertas del Cielo.

Aquella mañana Pedro y Juan fueron alertados por María Magdalena de que habían robado el Cuerpo del Señor y no sabían dónde lo habían puesto. Ante eso los dos salieron corriendo pero el discípulo Amado que era más joven iba más deprisa y llegó primero. Sin embargo esperó la llegada de Pedro por su dignidad.

Cuando entraron se admiraron de que las vendas y el Sudario estaban enrollados como cuando se guarda algo normal y no como cuando se roba ya que un ladrón no deja todo bien porque tiene prisa de no ser descubierto. Esto hace que Juan vea y crea porque recuerda que Él había de resucitar de entre los muertos como lo había prometido.

Hasta entonces no habían comprendido las Sagradas Escrituras. Así comienza el Tiempo más Glorioso por excelencia. Y de hoy al próximo Domingo es la Octava Pascual. El motivo es que al ser tan Grande la Fiesta no se puede contener en una sola jornada. Por eso los ocho día siguientes se viven como si fuese el propio Día de Resurrección.