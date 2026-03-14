Herencias en España: "100 € en certificados, 250 € de gestión, 800 € de notaría y más de 2.000 € si acaba en partición judicial"

Mucha gente cree que los bienes y el dinero de un familiar fallecido pasan a sus herederos de forma automática y gratuita, pero la realidad es muy distinta. La abogada Lucía Menéndez ha explicado que el proceso de recibir una herencia conlleva una serie de gastos que asumir y plazos que cumplir que a menudo se desconocen. Lejos de ser un trámite sencillo, puede convertirse en un proceso complejo y costoso si no se cuenta con la información adecuada desde el primer momento.

Cargando…

Los impuestos, primer escollo

Uno de los primeros y más importantes trámites es la liquidación de los impuestos. "Durante los 6 primeros meses desde el fallecimiento hay que tramitar el impuesto de sucesiones y, si hay inmuebles urbanos, la plusvalía municipal", señala Menéndez. Estos trámites no son gratuitos y requieren de una gestión profesional, cuyos honorarios suelen partir desde los 250 euros, dependiendo de la complejidad del caso.





El papeleo necesario

Además de los impuestos, es imprescindible obtener varios documentos oficiales. Los certificados de defunción y de actos de última voluntad son fundamentales para iniciar el proceso. Aunque en muchos casos las aseguradoras de decesos se encargan de ellos, si no es así, los honorarios por su tramitación rondan los 100 euros. Estos papeles son la llave para poder avanzar en el reparto de los bienes.

Si todos los herederos están de acuerdo en el reparto, el siguiente paso es formalizar la partición ante notario. Este proceso implica la redacción de una escritura de partición y su posterior inscripción en el registro. Aquí los gastos ya aumentan considerablemente, partiendo desde los 800 euros para cubrir los honorarios de notaría y registro.

En cuestión de herencias, informarse bien desde un principio marca la diferencia" Lucía Menéndez Abogada

La vía judicial, el escenario más caro

El panorama se complica y encarece notablemente cuando los herederos no logran un consenso. "Las herencias se encarecen mucho cuando a falta de acuerdo tenemos que acudir a una partición judicial", advierte la abogada. En esta situación, los honorarios profesionales se disparan, comenzando a partir de los 2000 euros, ya que el proceso se vuelve mucho más largo y contencioso.





Las herencias se encarecen mucho cuando a falta de acuerdo tenemos que acudir a una partición judicial" Lucía Menéndez Abogada

Por todo ello, la experta insiste en que la clave para afrontar una herencia sin sobresaltos económicos es la anticipación y el buen asesoramiento. Como concluye Menéndez, "en cuestión de herencias, informarse bien desde un principio marca la diferencia". Una planificación adecuada puede ahorrar miles de euros y numerosos problemas entre los familiares.