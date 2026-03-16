Siro López aplaude la apuesta de Arbeloa por los canteranos: "No se que pasará, pero si cae lo hará 'meando con la suya' porque está siendo más valiente que Xabi Alonso o Ancelotti"

El Real Madrid, tras la sobresaliente victoria 3-0 contra el Manchester City, goleó al Elche demostrando que puede jugar muy bien al fútbol y con un equipo que acabó el partido con cuatro canteranos.

@LALIGA Los jugadores del Real Madrid celebrando el tercer gol ante el Elche

EL ORGULLO DE ARBELOA CON SUS JUGADORES

Un triunfo que permitió a Álvaro Arbeloa mostrarse "muy orgulloso" de sus jugadores. "Para alguien que ha sido canterano, un entrenador que llega al primer equipo, es un día de felicidad. Me ha recordado casi al Madrid en la quinta del Buitre. Emilio en el palco estaría contento. No es fácil demostrar tanta personalidad; lo que han hecho los canteranos, y todo lo que se ha visto en el Bernabéu, es un día para recordar", dijo el entrenador madridista en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Y agregaba: "Lo dije ayer, era muy importante este partido. He hecho una alineación pensando en ganar, sabiendo del esfuerzo del miércoles y ahora el martes, pero era necesario ganar. Espero que todo el madridismo sepa del esfuerzo que están haciendo. Ojalá tengamos un final feliz, pero esto hay que reconocerlo, una plantilla muy comprometida con muchas bajas. Ha sido una noche redonda".

Contra el Elche jugaron cinco canteranos del Real Madrid.

Pese al triunfo, Arbeloa sigue exigiendo a su plantilla. "Hemos tenido momentos muy buenos, pero nos ha faltado continuidad. Tenemos mucho margen de mejora. El partido del otro día refleja lo que debemos ser. Tenemos mucho talento, pero tenemos que ser un equipo muy humilde y comprometido con el trabajo", apuntó.

LA SOPRESA DE SIRO LÓPEZ CON LA VALENTÍA DE ARBELOA

Y en 'El tertulión de los domingos', Siro López se mostró sorprendido con la valentía de Álvaro Arbeloa a la hora de apostar por los canteranos del Real Madrid.

"Par mí, desde hace un par o tres de partidos, Arbeloa está siendo muy valiente. No sé qué pasará con él, pero diría que Guardiola no le tendría que recomendar que 'mee con la suya", afirmó el comentarista.

CORDONPRESS Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid

Y agregaba seguidamente: "Me da la sensación de que Arbeloa, si cae, caerá 'meando con la suya'. Y creo que es un poco lo que se le pedía porque venía de trabajar con unos chavales que conoce muy bien".

Siro López, insistía en su idea e incluso señaló a Xabi Alonso o Ancelotti por esa falta de valentía. "Siempre digo que es muy difícil jugar en un equipo de la dimensión como Madrid o Barcelona, pero que, en caso de necesidad, hay que echar mano de ellos. Y, en ese sentido, Arbeloa está siendo mucho más valiente de lo que fueron Ancelotti o Xabi Alonso". Una opinión con la que Paco González se mostró de acuerdo.