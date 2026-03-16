Pep Guardiola utiliza la historia del Real Madrid en la Champions para hacer una reflexión sobre el fracaso: "¿Cuántas ha ganado? 15, ¿no? ¿Y cuántas ha jugado?"

En la rueda de prensa previa al decisivo encuentro de Champions League contra el Real Madrid, Pep Guardiola ha mostrado un discurso sereno y filosófico. Ante la necesidad de remontar un 3-0 en contra, el técnico del Manchester City ha asegurado que afronta el reto por su equipo y no por una cuenta personal. "Estoy muy satisfecho [...], los números no están nada mal ni como jugador ni como entrenador", afirmó sobre sus 50 enfrentamientos con el club blanco.

Una final sin entrenamientos ni mensajes

Guardiola ha revelado que el equipo no entrenó el día previo al partido para priorizar la recuperación. Tras dos viajes largos, el entrenador ha preferido que sus jugadores descansasen. "En vez de entrenar hoy, pues estar en casa con sus familias, descansar", explicó. El técnico confía plenamente en la madurez de su plantilla para afrontar lo que define como "una final".

No son necesarios discursos especiales antes del partido. "Hay pocas cosas que decir, sabemos lo que tenemos que hacer", ha señalado Guardiola. "Ya somos mayorcitos todos, lo que nos jugamos", añadió, dejando claro que la motivación es intrínseca en una cita de esta magnitud. Sobre el posible regreso de Kylian Mbappé, se mostró indiferente: "Si se ha recuperado, pues mejor para ellos, ya lo veremos mañana".

Rebeldía contra la cultura del fracaso

Gran parte de la comparecencia ha girado en torno a la gestión de la frustración y la idea del fracaso en el deporte. Guardiola ha sido tajante al respecto: "Se pierde más que se gana en el deporte". El entrenador catalán cree que lo fundamental es el esfuerzo y la dedicación. "Mientras uno lo intente [...], no hay nadie en equipo en el mundo que gana siempre", defendió.

Guardiola ha retado a la visión mediática, subrayando que la opinión externa no altera la percepción interna del equipo. "Lo importante es lo que nosotros pensamos, es lo que hemos hecho, no lo que ustedes digan. Eso no cambia", insistió. Para ilustrar su punto, recordó a la "Quinta del Buitre", un equipo que, según él, hizo "un gran bien al fútbol" a pesar de no ganar la Champions. "¿Es un fracaso? Depende de ustedes", concluyó.