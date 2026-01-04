Un experto revela la raíz del problema de la vivienda: "La vivienda de protección oficial ha desaparecido desde hace casi diez años"

El precio de la vivienda en España ha mantenido su aceleración en el último año, alcanzando una subida que no se veía en más de 18 años, desde los máximos de la burbuja inmobiliaria. Este escenario, con una oferta que no logra satisfacer la demanda, ha convertido el acceso a la vivienda en un reto social y económico de primer orden. En este contexto, el experto inmobiliario Luis Falcón, director del portal de Big Data InAtlas, ha señalado uno de los factores clave que, a su juicio, explican la situación actual: la práctica desaparición de la vivienda de protección oficial (VPO).

Una demanda demográfica imparable

Según explica Falcón en una intervención en el podcast de Wall Street Wolverine, uno de los problemas a medio plazo es el aumento de la población, que ejerce una presión muy importante en la demanda. "Estamos ya en 49 millones de habitantes y en 2021 había 47 millones y algo", detalla el experto. Este crecimiento se traduce, según sus cálculos, en una necesidad de entre 800.000 y un millón de viviendas nuevas para absorber la demanda.

El director de InAtlas sitúa en el centro del debate la vivienda social. Afirma que, desde la crisis de 2009, la construcción de vivienda se ha paralizado, afectando principalmente a la de protección oficial. "Desde después de las crisis en 2009 se ha dejado de construir vivienda y, principalmente, que yo creo que es uno de los factores más importantes, viviendas de protección oficial que casi no hay, y la vivienda afecta a los que más lo necesitan", señala.

La vivienda de protección oficial ha desaparecido desde hace casi diez años" Luis Falcón Director de InAtlas

Falcón califica esta situación como "una laguna muy grande". Para ilustrarlo, aporta un dato revelador: mientras que en España el parque de VPO representa solo un 2,5% del total, en países como Austria este porcentaje alcanza el 60%. "Eso es un problema grave porque cuando sube el precio del alquiler la gente no puede acceder a la vivienda", agrega. A pesar de un leve repunte en 2024, las cifras de vivienda protegida siguen siendo insuficientes para cubrir una demanda que el Banco Central estima en 700.000 nuevas unidades.

El tamaño de las casas, otro factor clave

Al ser preguntado por los motivos por los que no se construye más VPO, el experto apunta a que la competencia reside en las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, ya que "hay una ley de vivienda por cada una de las Comunidades Autónomas y cada una de las ciudades son las que deciden aumentar o disminuir la densidad". Además, introduce una variable que a menudo pasa desapercibida: la morfología de las viviendas.

Europa Press Se demanda más vivienda y más asequible

Una cosa que nadie dice es que en Barcelona el tamaño medio es de 75 metros cuadrados y en Austria, que es un gran modelo, en Viena, el tamaño medio de la vivienda es de 56 metros cuadrados", expone Falcón. Concluye que las casas actuales pueden ser "demasiado grandes para las necesidades", dado que el tamaño de la familia es cada vez menor. El problema, por tanto, no sería solo la falta de espacio, sino que el parque inmobiliario fue diseñado para un público distinto, lo que hoy tensiona aún más los precios.