Expertos esperan subidas de precio más suaves en los pisos: "El stock tenderá a crecer y debemos de intentar aprovechar eso para comprar mejor"

La situación del mercado de la vivienda en España ha sido objeto de análisis en el programa 'Herrera en COPE', con Marta Ruiz. Hasta junio, el precio de la vivienda ya había acumulado una subida de casi el 8%, y el metro cuadrado se situaba en 2.153 euros de media, un 13% más que el año anterior, marcando el mayor precio de la historia en términos nominales. Sin embargo, si se descuenta la inflación, esta cifra todavía se encuentra por debajo de los máximos de la burbuja.

Un mercado tensionado por la falta de oferta

Uno de los principales problemas que tensiona el mercado es la falta de oferta. Los alquileres han experimentado una subida del 30% desde la pandemia, una situación que ha convertido en una verdadera odisea el alquiler en grandes ciudades. Según los estándares europeos, España necesita 1,5 millones de viviendas en alquiler social para paliar este déficit.

Este escenario, junto con el abaratamiento del crédito, ha provocado que muchos se lancen a la compra. El sector inmobiliario da por hecho que 2026 será un año de precios históricos, en un contexto donde la demanda sigue disparada como explica Pilar García de la Granja en COPE. Esta presión ha llevado a algunas personas a buscar alternativas fuera de los grandes núcleos urbanos, como demuestra la historia de Marc y Laia, que con 24 años han comprado una casa en un pueblo abandonado.

EUROPA PRESS Se Alquila y Se Vende vivienda o piso

El consejo de los expertos: no precipitarse

A pesar de la presión alcista, que ya enfría levemente las compras, desde el sector se esperan subidas más suaves para el próximo año. José María Alfaro, de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, pide cautela a los compradores y aconseja analizar bien el mercado antes de tomar una decisión.

Tampoco hay que salir corriendo a comprar una vivienda cuando el escenario hipotecario va a ser estable" José María Alfaro Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias

Alfaro ha señalado que "tampoco hay que salir corriendo a comprar una vivienda cuando el escenario hipotecario va a ser estable". Su recomendación es clara: "lo que hay que hacer es mirar, peinar muy bien la oferta y estar muy atentos".

El stock tenderá a crecer y debemos de intentar aprovechar eso para comprar a mejor precio" José María Alfaro Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias

La razón de este consejo se basa en la previsión de una ligera desaceleración en el ritmo de ventas. Según el experto, esto provocará que "seguramente el stock tenderá a crecer y debemos de intentar aprovechar eso para comprar a mejor precio".

Europa Press Cartel de 'se vende' en el balcón de un piso de un edificio de Madrid

La brecha entre salarios y vivienda

La dificultad para acceder a una vivienda se hace más evidente al comparar la evolución de los precios con los ingresos de los hogares. Según datos del Banco de España, si se descuenta la inflación, la vivienda ha subido un 35% en 10 años, mientras que los salarios solo han experimentado un incremento medio del 20% en el mismo periodo, según el INE.