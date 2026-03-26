La economía española pierde fuelle y crece un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024

La economía española creció un 2,8% en 2025, lo que supone siete décimas menos que en 2024, pero finalizó el ejercicio con una fuerte aceleración.

En el último trimestre del año, el Producto Interior Bruto (PIB) avanzó un 0,8%, registrando así la mayor tasa trimestral de todo el ejercicio.

Según informa Europa Press, los datos de Contabilidad Nacional publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) coinciden con los que se habían avanzado a finales de enero.

La demanda interna, motor del crecimiento

El análisis de los datos anuales muestra que la demanda nacional fue la gran impulsora del avance, contribuyendo con 3,6 puntos al crecimiento del 2,8% en 2025, una cifra tres décimas superior a la del año anterior.

Por el contrario, la demanda externa tuvo una aportación negativa, restando siete décimas al PIB, lo que representa una caída de nueve décimas en comparación con el ejercicio de 2024.

Este patrón se intensificó en la recta final del año. El repunte trimestral del 0,8% se debió exclusivamente a la demanda interna, que aportó nueve décimas, mientras que el sector exterior restó una décima. Durante este último cuarto, el gasto en consumo moderó su crecimiento respecto al trimestre previo, pero la inversión aceleró su avance trimestral hasta el 2,4%

España, a la cabeza de la eurozona

Desde el Ministerio de Economía han destacado que la tasa trimestral del 0,8% es "la más alta de todo el ejercicio" y permite encarar 2026 con un avance de partida del 1,1% para el primer trimestre. El Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha subrayado que el crecimiento anual del 2,8% reafirma a España "como líder entre las economías avanzadas por segundo año consecutivo", con un ritmo que duplica el de la media de la eurozona.

Las claves de la fortaleza económica

Según ha resaltado Economía, "el crecimiento descansa sobre bases sólidas". El consumo de los hogares avanzó un 3,3% en el conjunto de 2025, un dato que el Ministerio atribuye a la creación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo de las familias.

La inversión también mantuvo un "dinamismo notable". La formación bruta de capital fijo creció un 5,8% en 2025, impulsada con especial fuerza por la inversión en construcción (+5,2%) y en bienes de equipo (+7,4%).

En cuanto al sector exterior, el Ministerio pone el foco en el comportamiento de las exportaciones de servicios no turísticos, que crecieron un 11,1% en 2025, un dato que es "reflejo de la progresiva modernización del tejido productivo español".

Finalmente, el Gobierno ha señalado que la productividad por hora trabajada aumentó un 0,7%, "corroborando un ciclo de crecimiento inédito en el que la creación de empleo récord va acompañada de ganancias de eficiencia, otra señal de la modernización de la economía".